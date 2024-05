Ein 20-Minuten-Salat zum Mitnehmen, der mit Rinderhack, Cheddar und Thousand-Island-Dressing auch unterwegs satt und zufrieden macht.

Mitnehm-Salate wie dieser Big Mac-Salat sind der Grund dafür, dass ich Gurkengläser sammle. So schöne, große, italienische Gläser wie auf diesem Foto stehen allerdings wohl nur in unserer Eat Club-Stylingrequisite. Ich selbst besitze dafür ein Bataillon an zylinderförmigen ehemaligen Fondgläsern (für Minisalate) sowie die oben genannten Gurkengläser, die groß genug für den Büro-Lunch oder ein Picknick sind.

Wichtiger Punkt bei meiner Sammelleidenschaft: Die Gläser müssen alle über eine große Öffnung verfügen, damit man diesen Low-Carb-Schichtsalat problemlos herausgeschüttelt bekommt, und zwar so, dass alles appetitlich auf dem Teller landet. Der Schichtplan bei Salaten im Glas ist bei mir stets derselbe: Feuchte und schwere Sachen sollten zuerst hinein, die ganz empfindlichen Zutaten kommen zum Schluss.

Rezept: Big Mac-Salat – schnell und Low Carb

Zutaten für 2 Gläser (à ca. 1 Liter):

1 EL Speiseöl

300 g Rinderhack

Salz, Pfeffer

½ TL getrockneter Oregano

2 Zwiebeln

2 Tomaten

75 g Cheddar

1 Römersalatherz

150 g saure Gurken (Glas)

50 g Salat-Mayonnaise

150 g fettarmer Joghurt (1,5 %)

2–3 EL Milch

2 EL Ketchup

1 TL Srirachasoße

1 TL Senf

1–2 EL Zitronensaft

½ TL edelsüßes Paprikapulver

1 Öl in einer Pfanne erhitzen, Hack darin krümelig anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Oregano würzen und abkühlen lassen. Zwiebeln schälen und fein würfeln. Tomaten waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Käse grob raspeln. Salat putzen, waschen, abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Gurken abtropfen lassen.

2 Für die Soße Mayo, Joghurt, Milch, Ketchup, Sriracha und Senf verrühren und mit Zitronensaft, Paprika, Salz und Pfeffer abschmecken. Auf zwei Gläser verteilen. Erst Hack, dann Zwiebeln, Gurken, Tomaten, Käse und Salat daraufschichten. Vor dem Servieren alles auf einen Teller geben und gut durchmischen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion ca. 45 g E, 52 g F, 16 g KH, 715 kcal

