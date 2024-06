Flotter Dukkah-Lachs auf knackigem Mango-Krautsalat

Für den schnellen Hunger braucht es kein ungesundes Imbiss-Essen. Vollwertig und fix geht auch ganz anders – und in lecker sowieso.

Dieses Rezept ist ein weiteres tolles Beispiel, wie genial einfach gesunde Küche geht:

Man tausche clever den in Mayonnaise getränkten Kühlregal-Coleslaw für frischen Rotkohlsalat, reich an Anthocyanen, den stärksten unter den antioxidativ wirkenden Pflanzenfarbstoffen, sowie Vitamin C, ebenfalls antioxidativ und zellschützend in seiner Wirkung und stoffwechselanregend außerdem.

Abgeschmeckt mit fruchtiger Mango und feiner Sesamnote. Und statt frittiertem Backfisch servieren wir ebenso schnell gebratenen und wohl gewürzten Lachs, der essentielle Omega-3-Fettsäuren statt unnötiger, leerer Kalorien auf den Teller bringt.

Fixer Dukkah-Lachs auf knackigem Mango-Krautsalat

Zutaten für 4 Portionen:

2 Schalotten

1 kleiner Rotkohl (ca. 1 kg)

1 Mango

Salz, Pfeffer

Zucker

9 EL Limettensaft

1 Bund Koriander

2 EL Tahini (Sesampaste)

100 g saure Sahne

3 EL weiße Sesamsaat

1 EL schwarze Sesamsaat

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Chiliflocken

800 g Lachsfilet

2 EL Öl

1 Schalotten schälen. Rotkohl putzen, waschen und halbieren. Mango schälen und Fruchtfleisch vom Stein schneiden. Rotkohl, Schalotten und Mango jeweils in feine Streifen bzw. Ringe schneiden oder hobeln. Rotkohl und Schalotten, mit jeweils 1 TL Salz und Zucker bestreuen und alles gut verkneten. Mango und 6 EL Limettensaft untermischen. Koriander waschen, trocken schütteln, hacken und bis auf etwas zum Garnieren zum Rotkohl geben. Tahini mit 3 EL Limettensaft und saurer Sahne verrühren. 3- 4 EL Wasser unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

2 Sesam, Kreuzkümmel, 1 TL Salz und Chiliflocken mischen. Lachs in 4 Stücke schneiden, waschen, trocken tupfen. In der Sesammischung wenden. Öl in einer Pfanne erhitzen, Lachs von jeder Seite 2–3 Minuten braten. Salat noch einmal abschmecken, mit Tahinisoße beträufeln. Lachs darauf anrichten und mit restlichem Koriander bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 46 g E, 30 g F, 29 g KH, 590 kcal.

