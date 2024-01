So lecker ist Basenfasten: Auf dem Speisenplan stehen drei Tag lang je drei leichte, schnell zubereitete Detox-Gerichte aus frischen, gesunden Zutaten.

Eat Club | Power-Detox 3 Tage Basenfasten: Wie's geht, was es nützt & Einkaufsliste

Eigentlich wollten wir es zu Beginn des Jahres vernünftig angehen lassen – und dann locken doch wieder üppiges Essen, Kuchen und gehaltvolle Drinks. Nun heißt die Devise aber wirklich: Wer sich Zeit für eine kleine Pause nimmt, dem wird seine Gesundheit schnell danken.

Machen Sie mit? Alles, was Sie brauchen, sind 72 Stunden unverplante Zeit. Wenn Ihnen das für den Anfang zu viel ist, können Sie die Kur natürlich auch um ein oder zwei Tage verkürzen – denn bereits ein einziger Entlastungstag ist schon wirkungsvoller, als Sie vielleicht ahnen. Gut geeignet ist ein (langes) Wochenende, denn Sie sollten genug Muße für den Wechsel von Ruhe und Bewegung haben.

Und so geht’s: Die sieben Säulen der Detox-Kur:

1. Basenbildende Ernährung

Gebäck, Fleisch, Milchprodukte und Alkohol sind Säurebildner, pflanzliche Kost hingegen wird basisch verstoffwechselt. Gegen Jahresende haben wohl die meisten Menschen zu viele Säurebildner gegessen und das Gleichgewicht aus dem Lot gebracht. Ein Tag basische Kost – morgens ein Smoothie, mittags einen Salat und abends eine Suppe – balanciert das Ungleichgewicht wieder aus.

2. Viel trinken

Um den Körper beim Entgiften zu unterstützen, heißt es viel trinken. Mindestens zwei bis drei Liter sind ratsam, am besten ist frisches stilles Wasser. Es kann gern aus der Leitung sein. Wem das zu fade ist, greift auf dünn gebrühte Kräutertees zurück.

3. Ingwertee und heiße Zitrone

Beide sind belebend und damit ein guter Ersatz für die gewohnte Dosis Kaffee oder Tee. Trinken Sie einen Ingwertee am Vormittag und eine ungesüßte heiße Zitrone am Nachmittag. Nach Belieben auch umgekehrt.

4. Wechselduschen

Die Detoxkur wird noch effektiver, wenn Sie das Lymphsystem anregen, etwa mit trockenen Bürstenmassagen oder Wechselduschen nach Pfarrer Kneipp. Sie sind in dieser Hinsicht unschlagbar und bringen außerdem zuverlässig den Kreislauf in Schwung.

5. Raus an die frische Luft

Planen Sie mindestens eine Stunde für Bewegung an frischer Luft ein. Perfekt wäre ein Spaziergang durch den Park oder im Wald, um sich mit einer Dosis Regeneration aus der Natur zu versorgen. Auch gemütliches Radfahren ist okay. Meiden Sie jedoch schweißtreibenden Kraftsport oder langes Joggen – das würde Sie zu hungrig machen.

6. Verzicht auf Stimulanzien

Sie ahnen es schon: Kaffee, Alkohol, Süßigkeiten und tierische Produkte sind in diesen 24 Stunden nicht angesagt. Sollten Sie Raucherin oder Raucher sein, gelingt es Ihnen vielleicht ja sogar, während der Kur auf Nikotin zu verzichten.

7. Digital Detox

Möglicherweise ist die Abstinenz von Handy, Computer und Fernsehen die schwierigste aller Detoxübungen. Versuchen Sie trotzdem, sich von digitaler Ablenkung so gut es geht fernzuhalten. So gönnen Sie auch Ihrem Geist eine Pause, frei nach dem Motto „Mens sana in Corpore sano“ des römischen Dichters Juvenal (60–140 nach Christus): „In einem gesunden Körper wohnt ein gesunder Geist“.

Und wozu das Ganze? Sinn und Zweck der Übung:

Basische Lebensmittel fördern die Ausleitung

Obst und Gemüse sind eine reiche Quelle an Mineralstoffen und Spurenelementen. Zudem enthalten sie sogenannte sekundäre Pflanzenstoffe mit antioxidativer Wirkung. In der Summe sprechen Ernährungswissenschaftler diesen Inhaltsstoffen eine puffernde, das heißt Säuren neutralisierende Wirkung, zu. Nieren, Leber, Lunge und Haut, also jene Organe, die hauptsächlich für die Ausleitung von Giftstoffen, Krankheitserregern oder Säuren zuständig sind, profitieren. Pflanzliche Lebensmittel unterstützen ihre Arbeit. Nicht umsonst sollten sie täglich verzehrt werden.

Wie schafft man eine Balance?

Nicht nur in Pflanzen sind Mineralien vorhanden, auch eiweißreiche Lebensmittel wie Fleisch, Wurst, Fisch, Eier, Käse oder Quark enthalten sie. Es sind Proteinbausteine, die wir auch als Aminosäuren kennen. Bei ihrem Abbau durch den körpereigenen Stoffwechsel entsteht im Körper Schwefelsäure – daher nennt man die oben genannten Lebensmittel Säurebildner. Als Faustregel gilt, dass man mindestens die doppelte Menge basenreiches Gemüse oder Frischsalat essen sollte, um die durch Fleisch, Fisch oder andere Eiweißquellen entstehende Säure auszugleichen.

Anzeichen einer Übersäuerung

Es gibt eine Reihe von Symptomen, die auf eine Übersäuerung hinweisen. Schweißausbrüche ohne körperliche Belastung, Beschwerden durch Gallen- oder Nierensteine, starker Haarverlust oder Hautprobleme wie sehr trockene, stark fettende oder unreine Haut können Anzeichen einer Dysbalance sein. Auch das Gefühl chronischer Erschöpfung, Schlafstörungen oder ein unausgeglichener Gefühlshaushalt können nach Meinung von Ernährungswissenschaftlern auf einer metabolischen Säurelast beruhen. Testen Sie doch mal, was Basendetox mit Ihnen macht.

Vorbereitung ist alles: Einkaufsliste für drei Tage Detox-Fasten mit allen verwendeten Zutaten

Die hier gelisteten Zutaten, bzw. die von uns konzipierten Fastenrezepte sind mengenmäßig auf 1 Person abgestimmt. Wir haben dies bewusst so und nicht anders gewählt, damit die Portionsgrößen sowohl sinnig sind, als auch abwechslungsreich schmecken. Sollten dadurch von einzelnen Zutaten Reste bleiben, seien Sie unbesorgt: übriges Gemüse können Sie jederzeit zwischendurch knabbern, das tut dem Fasteneffekt keinen Abbruch.

Gemüse

2 Handvoll Babyblattspinat

2 Handvoll gemischte junge Salatblätter

1 Handvoll Rucola

1 Minirömersalat

1 Avocado

2 Stangen Staudensellerie

1 Salatgurke

1 kleine Fenchelknolle

350 g Möhren

250 g Brokkoli

4 Lauchzwiebeln

1 Tomate

400 g Kartoffeln

2 kleine Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

1 Stück Ingwer (ca. 2 cm)

200 g Rote Beten

300 g Blumenkohl

1 rote Spitzpaprika

2 Stiele Minze

4 Stiele Petersilie

1 Beet Kresse

4 EL Sprossen

100 g TK-Erbsen

Obst

3 kleine Bananen

3-4 Zitronen

1 Limette

2 Orangen

1 Mango

2 Kiwis

50 g Heidelbeeren

50 g Himbeeren

1 kleine Feige

1 Kaki

6 Physalis

¼ kleine Papaya

200 g TK-Heidelbeeren

Sonstiges

1 EL Sonnenblumenkerne

2 TL Kürbiskerne

3 EL Granola

Olivenöl

Kokosöl

Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

Kreuzkümmel

rosenscharfes Paprikapulver

Zimt

stilles Wasser

Außerdem

Mixer für Smoothies

Pürierstab

So geht's weiter mit der Detox-Kur:

Tag 1: Spinat-Smoothie, Blumenkohl-Bowl, Brokkoli-Minz-Suppe

Tag 2: Granola-Smoothie, Detoxsalat, Möhren-Orangen-Suppe

Tag 3: Mango-Smoothie, Detoxsalat mit Fenchel, Rote-Bete-Ingwer-Suppe

3 Tage Basenfasten: Wie's geht, was es nützt & Einkaufsliste Foto: Eat Club

Tag 1: Spinat-Smoothie, Blumenkohl-Bowl, Brokkoli-Minz-Suppe Foto: Eat Club

Tag 2: Granola-Smoothie, Detoxsalat, Möhren-Orangen-Suppe Foto: Eat Club

Tag 3: Mango-Smoothie, Fenchel-Salat, Rote-Bete-Ingwer-Suppe Foto: Eat Club