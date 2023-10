Ob Sie nun braune Berglinsen, die grünliche Puy-, die an schwarzen Kaviar erinnernde Beluga- oder die italienische flache Castelluccio-Linse nehmen, das ist am Ende Geschmackssache. Probieren Sie sich mal durch. Mein derzeitiger Favorit für Salate ist die leicht süßliche Castelluccio-Linse. Übrigens: Linsen haben auch eine gute Umweltbilanz, denn sie brauchen wenig Wasser und verbessern den Boden, in dem sie Stickstoff aus der Luft aufnehmen und im Boden speichern. Das wiederum macht ihn fruchtbarer und er muss weniger gedüngt werden. Noch ein kurzer Satz zu den im Rezept enthaltenen Walnüssen: Bitte machen Sie sich die Mühe und rösten Sie die Walnüsse in einer Pfanne behutsam an. Das gibt nochmal den Extra-Kick für diesen leckeren herbstlichen Sattmacher-Salat.

Lauwarmer Ofenkürbis-Linsen-Salat mit Walnüssen

Zutaten für ca. 4 Portionen:

175 g Berglinsen

500 g Hokkaido-Kürbis

200 g Champignons

4 EL Öl

Salz

Pfeffer

3 EL Ahornsirup

2 Zweige Rosmarin

250 g Brokkoli

50 g Walnusskerne

1 TL mittelscharfer Senf

3 EL Apfelessig

150 g Feta

50 g Granatapfelkerne

Backpapier

1 Linsen waschen und in kochendem Wasser nach Packungsanweisung garen.

2 Inzwischen Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Kürbis entkernen, putzen, waschen und in dünne Spalten schneiden. Pilze säubern und putzen, halbieren. Beides in einer Schüssel mit 2 EL Öl, 1 TL Salz, Pfeffer und 1 EL Ahornsirup mischen. Rosmarin waschen, trocken schütteln, Nadeln abstreifen und hacken, alles unter das Gemüse mischen. Gemüse auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im heißen Ofen ca. 20 Minuten backen.

3 Inzwischen evtl. Linsen abgießen und abtropfen lassen. Brokkoli putzen, waschen und in Röschen teilen. Stiel schälen und in Scheiben schneiden. In kochendem Salzwasser ca. 6 Minuten garen, abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Walnüsse in einer Pfanne rösten, herausnehmen.

4 Gemüse aus dem Ofen nehmen. Für das Dressing Senf, 2 EL Ahornsirup und Essig verquirlen. 2 EL Öl in dünnem Strahl unterschlagen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Alle Salatzutaten mit dem Dressing vorsichtig mischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Feta zerbröckeln und mit Granatapfelkernen darüberstreuen.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 370 kcal, 19 g E, 21 g F, 26 g KH.