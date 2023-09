Behaglichkeit aus dem Ofen

Tauchen Sie ein in ein kulinarisches Erlebnis, das die Wärme und den Geschmack des Herbstes in jeder Schicht bietet. Die Kürbislasagne mit Ziegenkäse ist eine einzigartige Herbstvariation des klassischen Lasagnegerichts.

Denn deftige Aufläufe mit frischen Herbstzutaten, cremiger Soße und geschmolzenem Käse tun jetzt einfach gut und sorgen für wohlige Wärme von innen. Der Gemütlichkeit ebenfalls zuträglich: Sie benötigen nur rund 30 Minuten für die Vorbereitung – danach heißt es Füße hoch und warten, bis der Duft Sie wieder an den Ofen lockt.

Damit es gut läuft mit dem Auflauf

Obendrauf käsig-knusprig, innen herrlich saftig – hier bewährtes Wissen zur Zubereitung aus unserer Testküche.

Grundsätzlich kann Gemüse einfach roh in den Auflauf geschichtet werden. Bei besonders festen Sorten, wie Möhren, Kartoffeln oder Pastinaken ist es jedoch ratsam, sie vorzukochen oder in dünne Scheiben zu schneiden. Auch Fleisch sollte vorher stets angebraten werden.

Oben schon braun, aber innen noch roh? Decken Sie den Auflauf mit Alufolie oder Backpapier ab. So kann er in Ruhe weitergaren, ohne dabei zu verbrennen.

Während Mozzarella oder junger Gouda wunderbar schmelzen und Fäden ziehen, sorgen Emmentaler oder Parmesan für eine schöne Kruste. Noch krosser wird’s, wenn Sie die letzten 10 Minuten den Grill einschalten oder gehackte Nüsse, Semmelbrösel oder Röstzwiebeln unter den Käse mischen.

Der Auflauf fällt beim Anschneiden auseinander? Auch wenn es schwerfällt: Lassen Sie ihn vor dem Servieren ein paar Minuten stehen. So kann er etwas anziehen und bleibt besser in Form.

Kurz in der Mikrowelle aufgewärmt, bleiben Reste auch am nächsten Tag noch wunderbar saftig.

Kürbislasagne mit Ziegenkäse

Zutaten für 4–6 Portionen

150 g Bergkäse

1 EL Butter

1 EL Mehl

250 ml Milch

300 g Doppelrahm-Frischkäse

Salz, Pfeffer

geriebene Muskatnuss

5 Stiele Oregano

750 g Hokkaido-Kürbis

300 g Zucchini

12 Lasagneblätter

Ca. 100 g Kürbiskerne

1 Rolle (200 g) Ziegen-Weichkäse

Fett für die Form

Alufolie

1 Bergkäse raspeln. Butter in einem Topf schmelzen. Mehl darüber stäuben und unter Rühren anschwitzen. Milch nach und nach unterrühren. Ca. 5 Minuten köcheln lassen. Frischkäse und 100 g Käse unterrühren. Mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Oregano waschen, trocken tupfen, etwas zum Garnieren beiseitelegen. Rest Oregano hacken und unter die Soße rühren.

2 Kürbis putzen, Kerne herauskratzen. Kürbis waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zucchini waschen, putzen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Eine Auflaufform (18 x 30 cm) fetten. 3 Lasagneplatten in die Form legen. Etwas Soße darauf verteilen. Ca. ¼ Kürbis und Zucchini auf der Soße verteilen, mit ca. 25 g Kürbiskernen bestreuen.

3 Im Wechsel weitere Lasagneplatten, Soße und Gemüse in die Form schichten. Zwischendurch mit Salz und Pfeffer würzen. Mit Soße und Gemüse abschließen. Form mit Alufolie verschließen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 175 °C/Umluft: 150 °C) ca. 30 Minuten backen. Ziegenkäse in Scheiben schneiden.

4 Auflaufform aus dem Ofen nehmen, Alufolie entfernen. Rest Bergkäse und Kürbiskerne darauf streuen. Ziegenkäse darauf verteilen. Im heißen Ofen weitere 15–20 Minuten offen backen. Mit beiseite gelegtem Oregano garniert servieren.

Zubereitungszeit ca. ca. 1 ¼ Stunden

Pro Portion ca. 34 g E, 47 g F, 39 g KH, 680 kcal

Hunger auf mehr Auflauf? Probieren Sie unbedingt unsere anderen, leckeren Rezepte:

Kürbislasagne mit Ziegenkäse Foto: Eat Club – Besuchen Sie uns auf Instagram @eat_club.de

Käse-Nudeln mit Brokkoli Foto: Eat Club – Besuchen Sie uns auf Instagram @eat_club.de

Pilz-Polenta-Auflauf Foto: Eat Club – Besuchen Sie uns auf Instagram @eat_club.de