Thai-Style: In diesem Beilagenrezept spielen Rotkohl, Papaya, Chilis und Ingwer die Hauptrolle. In der Nebenrolle? Ein aromatisches Dressing mit Limette und Erdnuss. Außerdem frisches Thai-Basilikum und crunchy Röstzwiebeln

Coleslaw kann auch anders als schwer und eintönig: Seine knackige Textur und der frische Geschmack machen ihn zu einer beliebten Begleitung in vielen Küchen - auch der thailändisch inspirierten, wie bei dieser Variante.

Thai-Coleslaw

Zutaten für 4–6 Portionen

1 Rotkohl (ca. 1 kg)

Salz

Zucker

1 rote Spitzpaprika

1 rote Chilischote

1 Papaya (ca. 300 g)

1 Stück Ingwer (ca. 3 cm)

ausgepresster Saft von 2 Limetten

3 EL Erdnussbutter

4 EL Fischsoße

1 Bund Asia-Basilikum

4 EL Röstzwiebeln

1 Vom Kohl die äußeren Blätter entfernen. Kohl waschen und in Viertel schneiden. Den Strunk keilförmig herausschneiden. Kohlviertel auf einem Küchenhobel oder mit einem Messer quer zu den Blattrippen in sehr feine Streifen hobeln bzw. schneiden. In eine große Schüssel geben. Je 1 TL Salz und Zucker zum Kohl geben und mit den Händen kräftig durchkneten, bis der Kohl weicher wird.

2 Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Chili putzen, Kerne entfernen und waschen, fein hacken. Papaya schälen, halbieren, Kerne entfernen. Fruchtfleisch in feine Stifte schneiden. Ingwer schälen, fein raspeln. Alles mit Limettensaft unter den Kohl mischen. Erdnussbutter eventuell leicht erwärmen, mit Fischsoße verrühren. Unter den Kohl mischen und zugedeckt mindestens 3 Stunden kalt stellen.

3 Basilikum waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen. Salat noch einmal abschmecken, Basilikum untermischen. Mit Röstzwiebeln bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten + Wartezeit

Pro Portion ca. 6 g E, 7 g F, 15 g KH, 160 kcal

