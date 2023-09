Die „Carbonara originale“ wird, das wissen Sie so gut wie ich, natürlich nur mit frischen Eigelben und leicht geräuchertem Pancetta zubereitet. Sprich so, wie in unserem Rezept. Wenn Sie das das Ei-Pecorino-Gemisch unter die Spaghetti mischen, achten Sie stets darauf, zusätzlich einen Schwups heißes Nudelwasser unterzumengen. So die bleibt Pasta schön cremig.

Spaghetti Carbonara „originale"

Zutaten für 4 Personen:

200 g italienischer Speck (z.B. Pancetta, Südtiroler Bauernspeck oder eine Mischung aus beidem)

2 Knoblauchzehen

400 g grüner Spargel

200 g Schlagsahne

50 g geriebener Parmesan

Pfeffer

3 frische Eigelbe (Größe M)

300 g Spaghetti

Salz

Kerbel zum Garnieren

1 Speck klein würfeln. Knoblauch schälen und fein hacken. Spargel waschen, holzige Enden abschneiden. Sahne und Hälfte Parmesan verrühren. Mit Pfeffer würzen. Eigelbe unterquirlen.

2 Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Währenddessen Speck in einer großen heißen Pfanne knusprig auslassen. 3 Spargel und Knoblauch zufügen und ca. 3 Minuten braten. Nudeln abgießen und kurz abtropfen lassen, dabei ca. 100 ml Kochwasser auffangen.

3 Nudeln mit etwas Kochwasser und der Eimischung zum Speck in die heiße Pfanne geben und alles gut durchmischen. Nach Belieben weiteres Kochwasser zufügen und nicht mehr aufkochen lassen. Noch einmal abschmecken. Mit restlichem Parmesan und Kerbel bestreut servieren.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion ca. 30 g E, 32 g F, 55 g KH, 640 kcal