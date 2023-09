Fluffig, frisch und sahnig in Einem: Das Rezept für Schwedische Apfeltorte vereint alles, was ein Kuchen braucht, um zum Familienliebling zu werden.

„Moment mal, Sahne und Schmand gleichzeitig aufschlagen?“ fragte ich beim Probieren leicht verwundert in die Runde, „… und das bleibt standfest?“ Postwendend wurden meine Bedenken ausgeräumt: „Das geht voll gut“, versicherten mir Foodredakteurin Carla und Köchin Myriam einhellig, „Du musst nur darauf achten, dass Sahne und Schmand beide gut gekühlt sind.“ Schau an, wieder was gelernt, dachte ich und lud mir das zweite Stück auf den Teller.

Schwedische Apfel-Tårta

Zutaten für ca. 12 Stücke:

5 Eier (Größe M)

Salz

150 g Zucker

75 g Mehl

30 g Speisestärke

½ TL Backpulver

1 kg Äpfel (z.B. Boskoop, Wellant)

1 Zitrone

300 ml klarer Apfelsaft

1 Packung Vanillepuddingpulver (zum Kochen)

½ TL gemahlener Zimt

400 g Schlagsahne

200 g Schmand

1 Päckchen Vanillin Zucker

2 EL Zartbitterschokoraspel

Backpapier

Zubereitung:

1 Den Boden einer runden Springform (26 cm Ø) mit Backpapier auslegen. Eier trennen. Eiweiß und 1 Prise Salz mit den Schneebesen des Handrührgeräts steif schlagen, dabei 70 g Zucker einrieseln lassen. Eigelbe mit 30 g Zucker schaumig weiß aufschlagen. Das Eiweiß vorsichtig unterheben. Mehl mit Stärke und Backpulver mischen, auf die Masse sieben und vorsichtig unterheben. Masse in die Springform geben, glatt streichen und im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze 180°C; siehe Tipp) auf unterster Schiene ca. 20 Minuten backen. Herausnehmen und ca. 2 Stunden in der Form auskühlen lassen.

2 Äpfel schälen, entkernen und grob raspeln. Zitrone auspressen, zu den Äpfeln geben und untermengen. 250 ml Apfelsaft mit 50 g Zucker aufkochen. Puddingpulver mit restlichem Apfelsaft und Zimt glatt rühren und unter Rühren zu dem Apfelsaft geben. Unter Rühren nochmals aufkochen und vom Herd nehmen. Apfelraspel dazugeben und unterheben. Apfelmasse auf den ausgekühlten Biskuitboden geben und darauf verteilen. Ca. 3 Stunden kalt stellen.

3 Kuchen aus dem Kühlschrank nehmen, aus der Springform lösen und auf eine Tortenplatte heben. Sahne, Schmand und Vanillinzucker mit den Schneebesen des Handrührgeräts steif schlagen und locker auf der Apfelmasse verteilen. Mit Schokoraspeln bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 18 g F, 37 g KH, 332 kcal

Tipp: Umluft? Hier nichts als heiße Luft!

Normalerweise geben wir für Sie immer auch die Temperatur für Umluft an. Hier nicht. Wieso? Weil Biskuitteig mit Ober-/Unterhitze einfach viel besser gelingt. Die Hitze verteilt sich sanfter und gleichmäßiger auf die gesamte Fläche und der eierreiche Teig wird innen fluffig und an der Oberfläche nicht zu dunkel, was zu Lasten des Geschmack gehen kann, weil die Eier im Aroma so intensiver werden und es schnell an süßes Omelett erinnern könnte.