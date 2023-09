Vegetarische Tacosuppe mit Tortilla-Chips

Dieses Rezept für vegetarische Tacosuppe ist ein echter Cowd-Pleaser und lässt sich flexibel an große und kleine Gruppen oder deren Appetit anpassen

Hier kommt eine Suppe, die Euch glücklich machen müsste. Man kann die Menge mühelos verdoppeln, verdreifachen oder theoretisch auch einen ganzen Shantychor zum Essen einladen – klappt alles, solange die Anzahl der gewünschten Portionen durch 4 teilbar ist. Satt und glücklich macht die Tacosuppe in jedem Fall. Schmecken Sie zum Schluss nochmals unerschrocken mit Kreuzkümmel, Koriander, Oregano und Limette ab, so werden selbst leidenschaftliche Fleischesser geschmacklich nichts vermissen.

Skalierbare Tacosuppe

Zutaten für 4 Personen:

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 rote Paprikaschote

1 Dose schwarze Bohnen (400 g)

1 Dose Kidneybohnen (400 g)

2 EL Öl

2 EL Tomatenmark

100 g rote Linsen

1 Dose stückige Tomaten (400 g)

600 ml Gemüsebrühe

2 TL Kreuzkümmel

2 TL Paprika edelsüß

1 TL gemahlener Koriander

1 TL getrockneter Oregano

1 Avocado

2 EL Limettensaft

1 Bund Lauchzwiebeln

1 rote Peperoni

Salz, Pfeffer

50 g Tortilla-Chips

100 g Schmand

1 Zwiebel und Knoblauch schälen, fein würfeln. Paprika putzen, waschen und klein würfeln. Schwarze Bohnen und Kidneybohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Öl im Topf erhitzen, Zwiebel und Knoblauch darin andünsten. Paprika mit Tomatenmark zugeben, 1–2 Minuten mitbraten. Linsen, stückige Tomaten und Brühe zugeben. Mit Kreuzkümmel, Paprika, Koriander und Oregano würzen, aufkochen und zugedeckt ca. 15 Minuten köcheln lassen. Alle Bohnen zufügen und weitere ca. 5 Minuten köcheln.

2 Avocado inzwischen halbieren, Stein entfernen, Fruchtfleisch aus der Schale lösen und in Spalten schneiden. Mit Limettensaft beträufeln. Lauchzwiebeln waschen, in Ringe schneiden. Peperoni waschen, putzen und in feine Ringe schneiden.

3 Tacosuppe mit Salz und Pfeffer abschmecken und in Schüsseln anrichten. Mit Avocado, Lauchzwiebeln, Peperoni, Tortilla-Chips und Schmand garniert servieren.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 10 g E, 25 g F, 28 g KH, 530 kcal