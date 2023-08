Das Rezept für diesen besonders köstlichen Käsekuchen vereint das Beste aus zwei Backwelten: typisch deutsch schmeckt er mit Schmand und Quark in der Creme, typisch amerikanisch mit Kekskruste und im Beisein eines Wasserbades gebacken, was ihn außen extra-kross und innen extra-cremig werden lässt

Für außergewöhnlich nette Gäste ist der beträchtliche Wareneinsatz kein Thema, aber mal eben so für zwischendurch? Hier mein Vorschlag, den ich selbst am Wochenende umsetzen werde: Fahren Sie raus in die Felder und Knicks und gehen Sie auf Brombeer-Jagd. Bewaffnet mit einem Körbchen und langem, dickem Pulli, der vor pieksigen Dornen schützt (keine Wolle, sie zieht Fäden), werden wir losziehen und jede Menge Beeren jagen und zur Strecke bringen. Und das für Null Cent!

Brombeer-Cheesecake

Zutaten für ca. 16 Stücke:

225 g Butter

200 g Vollkorn-Butterkekse

40 g Speisestärke

1 Prise Salz

150 g Zucker

600 g Schmand

500 g Magerquark

2 Eier (Größe M)

1 TL Vanilleextrakt

500 g Brombeeren

2 EL Brombeerkonfitüre

1 Päckchen Vanillinzucker

1 Päckchen Sahnefestiger

Fett für die Form

1 125 g Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. Kekse fein zerbröseln, mit der Butter mischen. Brösel-Mix in eine gefettete Springform (26 cm ø) geben und zum flachen Boden und Rand andrücken. Kalt stellen.

2 100 g Butter schmelzen, etwas abkühlen lassen. Stärke, Salz und Zucker in einer Schüssel mischen. 400 g Schmand zufügen und alles glatt verrühren. Sobald keine Klümpchen mehr zu sehen sind, den Quark unterrühren. Nach und nach Eier und Vanilleextrakt unterrühren. Zum Schluss die Butter kurz unterrühren.

3 Masse in die vorbereitete Form geben und die Form mehrmals vorsichtig auf die Arbeitsfläche klopfen, um größere Luftbläschen zu entfernen. Eine ofenfeste Schale mit kochendem Wasser füllen und vorsichtig auf den Ofenboden des vorgeheizten Backofens (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) stellen. Kuchen im heißen Ofen ca. 50 Minuten backen. Kuchen im ausgeschalten Ofen ca. 10 Minuten ruhen lassen. Dann bei geöffneter Ofentür weitere 30 Minuten abkühlen lassen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

4 Brombeeren waschen, abtropfen lassen. 150 g Beeren fein pürieren. Mit Konfitüre und restlichen Brombeeren mischen. Vanillinzucker und Sahnefestiger mischen. 200 g Schmand cremig aufschlagen, die Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Kuchen aus der Form lösen, auf eine Tortenplatte setzen. Schmandcreme darauf streichen, die Beerenmischung darauf verteilen und bis zum Servieren kalt stellen.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Stück ca. 7 g E, 23 g F, 14 g KH, 350 kcal