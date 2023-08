Mit diesem Gericht im Kopf hatte ich mir vor Kurzem eigens Safran aus einem afghanischen Geschäft in Amsterdam mitgebracht. Zuhause wurde mir jedoch klar: Der Safran kann nix! Er roch kaum, die Fäden waren klein, dünn und brüchig. Legte man sie in warmes Wasser, verfärbte es sich nicht gelb. Ach, wie ärgerlich! Eine Freundin hatte mir vor Jahren mal eine kleine Probe Safranfäden aus ihrer Heimat, dem Iran, mitgebracht. „Hier, jetzt hast Du mal das gute Zeug!“, meinte sie. Fest verschlossen in einem Mini-Zipper-Plastikbeutel legte ich die goldgelben Fäden in meine Gewürzschublade. Tags darauf musste ich sie in ein Glas mit Schraubverschluss umparken, weil die ganze Küche danach roch. Oder besser gesagt duftete. Was für eine sensationelle Qualität! Leider ist auch der letzte Faden davon inzwischen aufgebraucht. Aber Not macht erfinderisch und so habe ich bei diesem Eintopf Safran durch geräuchertes Paprikapulver ersetzt. Ist geschmacklich zwar etwas völlig anderes, schmeckt aber ebenfalls sehr, sehr lecker.

Rancho Canario - Kanarischer Chorizo-Eintopf

Zutaten für 4 Personen:

1–2 Prisen frisch gemörserter Safran

1 Zwiebel

1 Knoblauchzehe

1 grüne Paprikaschote

1 Ring Chorizo (225 g)

2 EL Olivenöl

150 g rote Linsen

1 Dose stückige Tomaten (425 ml)

800 ml Gemüsebrühe

Salz, Pfeffer

1 EL getrockneter Oregano

1 TL rosenscharfes Paprikapulver

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

Zucker

1 Dose Kichererbsen (425 ml)

1 Dose weiße Bohnen (425 ml)

abgeriebene Schale und Saft von 1 Bio-Orange

Oregano zum Garnieren

200 g saure Sahne

1 Safran in einem Schälchen mit etwas heißem Wasser aufgießen und ziehen lassen. Zwiebel und Knoblauch schälen und grob würfeln. Paprika putzen, waschen und klein schneiden. Chorizo in Scheiben schneiden.

2 Öl in einem großen Topf erhitzen, Chorizo darin anbraten. Zwiebel, Knoblauch, Paprika und Linsen zufügen und kurz mitbraten. Mit Tomaten und Brühe ablöschen und Safran dazugeben. Alles aufkochen, mit Salz, Pfeffer, Oregano, Paprika, Kreuzkümmel und Zucker würzen und ca. 10 Minuten köcheln lassen, dabei mehrmals umrühren.

3 Kichererbsen und Bohnen abgießen, abspülen und abtropfen lassen. Zur Suppe geben und mit erhitzen. Orangenschale und -saft unterrühren. Alles noch einmal abschmecken. Mit Oregano garnieren. Saure Sahne dazureichen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 32 g E, 26 g F, 41 g KH, 560 kcal