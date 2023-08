Die heimische Haselnuss passt vom Geschmack her wunderbar zur rustikalen Galette.

Wussten Sie eigentlich, dass Mandeln auch in Deutschland angebaut werden? Allerdings in sehr beschränktem Maße, der deutsche Ernteertrag würde kaum für drei Galettes mit Frangipane reichen. Um die ständig wachsende Nachfrage an diesem neuen „Superfood“ zu decken, importieren wir daher mittlerweile jährlich ca. 103.000 Tonnen*, zwei Drittel davon aus den USA, den Rest aus Spanien. Grund genug für uns, einmal eine nachhaltigere Variante mit der heimischen Haselnuss auszuprobieren. Und das mit Erfolg: Denn wenn Sie mich fragen, passt deren typischer Geschmack noch viel besser zur rustikalen Galette.

Unkomplizierte Obst-Galette mit Haselnuss-Frangipane

Zutaten für ca. 16 Stücke

350 g + etwas Mehl

120 g Zucker

1 Prise Salz

200 g Butter

150 g griechischer Joghurt (10 % Fett)

3 Pflaumen

3 Aprikosen

150 g Kirschen

150 g gemahlene Haselnüsse

1 TL Zimt

1 Päckchen Vanillezucker

2 Eier (Größe M)

4 EL Haselnussblättchen

150 g Aprikosenkonfitüre

Backpapier

1 Mehl, 60 g Zucker und Salz in einer Schüssel mischen. Butter in Stücken und Joghurt zufügen und alles rasch zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt ca. 30 Minuten kalt stellen.

2 Inzwischen das Obst waschen, abtropfen lassen und die Früchte halbieren und entsteinen. Pflaumen in Spalten schneiden. Für die Frangipane gemahlene Nüsse mit 60 g Zucker, Zimt und Vanillezucker mischen. Ein Ei trennen, Eiweiß und restliches Ei zur Nussmischung geben und verrühren. Eventuell 2-3 EL Wasser unterrühren, um die Masse streichfähiger zu machen.

3 Teig auf bemehlter Arbeitsfläche oval (ca. 29 x 40 cm) ausrollen. Teigplatte auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Nussmasse darauf verstreichen, dabei rundherum einen ca. 5 cm breiten Rand lassen. Vorbereitete Früchte darauf verteilen. Teig rundherum über die Füllung klappen. Eigelb verquirlen und den Teigrand damit bestreichen. Mit Haselnussblättchen bestreuen.

4 Galette im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 35 Minuten backen. Herausnehmen und abkühlen lassen. Konfitüre in einem Topf kurz aufkochen, Früchte damit bestreichen. Die Galette schmeckt lauwarm oder kalt und hervorragend mit einer Kugel Vanilleeis.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 5 g E, 19 g F, 32 g KH, 320 kcal

*Quelle: Statistisches Bundesamt