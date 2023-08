Genau wie auf dem Traumschiff, nur ohne Glitzerfontäne. Aber die „Ahhhhs“ und „Ohhhhs“ Ihrer Gäste werden Sie sicher zu hören bekommen, während Sie leichten Fußes zum Esstisch tänzeln. Zur perfekten musikalischen Inszenierung dann obendrein den „Dinnermarsch“ von James Last laufen lassen. Und sollten beim eifrigen Mitklatschen einige nun auch noch den Takt vermasseln, stellt sich endgültig ein wohliges Retro-TV-Gefühl ein.

Schokotorte mit Himbeermousse

Zutaten für ca. 16 Stücke:

4 Eier (Größe M)

300 g Zucker

1 Prise Salz

200 ml Milch

200 ml + etwas Öl

350 g Mehl

40 g Kakaopulver

2 TL Backpulver

500 g Himbeeren (frisch oder TK; siehe Tipp)

30 g Speisestärke

2 Päckchen Sahnefestiger

400 g Schlagsahne

250 g Mascarpone

400 g fettarmer Frischkäse

gestreifte Schokoröllchen

nach Belieben weitere ca. 100 g Himbeeren zum Garnieren (frisch oder TK; siehe Tipp)

Frischhaltefolie

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Eier, 200 g Zucker und Salz ca. 5 Minuten dickcremig und hell aufschlagen. Milch und 200 ml Öl kurz unterrühren. Mehl, Kakao und Backpulver mischen, auf die Eiercreme sieben und vorsichtig unterheben. Teig in eine geölte Springform (20 cm ⌀) streichen. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. Herausnehmen, auskühlen lassen.

2 Inzwischen frische Himbeeren verlesen, vorsichtig waschen und auf Küchenpapier gut abtropfen lassen bzw. TK-Beeren ca. 20 Minuten bei Zimmertemperatur antauen lassen.

3 Himbeeren fein pürieren und durch ein Sieb streichen. Stärke mit wenig Wasser glatt rühren. Himbeerpüree, bis auf ca. 2 EL, in einem kleinen Topf aufkochen. Angerührte Stärke zufügen, unter Rühren ca. 1 Minute köcheln und andicken lassen. Himbeercoulis in eine Schüssel füllen, ein Stück Folie direkt auf die Oberfläche legen, auskühlen lassen.

4 Für die Himbeermousse 100 g Zucker mit Sahnefestiger mischen. Sahne gut steif schlagen, Zuckermischung dabei einrieseln lassen. Ausgekühlte Himbeercoulis glatt rühren, einen kleinen Teil zum Verzieren beiseitestellen. Nach und nach Mascarpone und Frischkäse unterrühren. Sahne unterheben.

5 Kuchen aus der Form lösen und in 3 Böden schneiden. Den untersten Boden auf eine Platte legen und einen Tortenring darumstellen. ¼ der Creme daraufstreichen. Den Vorgang 2-mal wiederholen. Die restliche Creme in einen Spritzbeutel mit großer Sterntülle füllen und dicht an dicht Tuffs auf die Oberfläche spritzen. Torte für mindestens 3 Stunden kalt stellen.

6 Vor dem Servieren Torte aus dem Ring lösen. Mit Schokoröllchen, übrigem Himbeerpüree und weiteren Himbeeren verzieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ½ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 17 g E, 31 g F, 46 g KH, 505 kcal

Tipp: Frische heimische Himbeeren sind zur Sommersaison für viele sicherlich die erste Wahl. Ebenso lecker und etwas günstiger im Einkauf fahren Sie insbesondere außerhalb der Saison mit TK-Ware. Diese wird nämlich immer feldfrisch tiefgefroren, was sie für den Transport sehr viel unempfindlicher werden lässt. Dadurch ist ihr ökologischer Fußabdruck besser.