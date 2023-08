Hä? Ich las weiter und lernte, dass die Nixtamalisation von den Azteken erfunden wurde; dabei handelt es sich um ein langes Kochen von Maiskörnern mit Calciumhydroxid (gebrannter Kalk). Nur aus nixtamalisiertem Mais lässt sich ein formbarer, klebriger Teig herstellen, was so aus reinem Maismehl gar nicht möglich wäre. Mexikos Ureinwohner verhinderten mit dieser Methode einen Schimmelpilzbefall des Maises. Heute weiß man, dass dadurch auch noch eine bessere Bioverfügbarkeit von Protein, Vitamin B3 und vielen anderen Vitalstoffen erzielt wird. Waren schon schlau die Azteken. Und tolle Worte hatten sie auch: Xocolatl, Tomatl, Chili… und Nixtamalisation.

Hähnchen-Fajitas vom Blech

Zutaten für 4 Portionen:

1 gelbe Paprikaschote

1 rote Paprikaschote

2 rote Zwiebeln

600 g Hähnchenbrustfilet

1 Knoblauchzehe

½–1 TL Cayennepfeffer

¼–½TL Zimt

1 TL getrockneter Oregano

2 TL edelsüßes Paprikapulver

2 TL frisch gemahlener Kreuzkümmel

Salz, Pfeffer

4 EL Olivenöl

1 Bund Koriander

1 rote Chilischote

1 Limette

200 g saure Sahne

8–12 kleine Maistortillas (à 12–15 cm Ø)

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C). Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Hähnchenbrust trocken tupfen, in Streifen schneiden und mit dem Gemüse in eine Schüssel geben. Knoblauch schälen und durch eine Knoblauchpresse in die Schüssel drücken. Gewürze, 1 TL Salz, Pfeffer und Öl zugeben, alles gut durchmengen und auf einem Backblech verteilen. Im heißen Ofen 25–30 Minuten backen.

2 Inzwischen Koriander waschen, trocken schütteln und grob hacken. Chili halbieren, putzen und Kerne entfernen. Schote waschen und fein hacken. Limette in Spalten schneiden. Saure Sahne glatt rühren und mit Salz und Pfeffer würzen.

3 Ofen ausschalten, Blech herausnehmen und die Tortillas auf einem Rost in der Resthitze im Ofen 2–3 Minuten erhitzen. Koriander und Limette auf dem Blech verteilen. Tortillas jeweils mit einem Klecks saurer Sahne, Fleischmischung und Chili füllen und zusammenklappen.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 45 g E, 22 g F, 43 g KH, 580 kcal