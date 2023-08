Ein gutes Beispiel, dass Kuchen kann zugleich köstlich als auch gesund sein kann: Güldane Altekrüger empfiehlt in der Wölkchenbäckerei:

Um dem Teufelskreis aus Diäten und Jojo-Effekt zu entkommen, führte Güldane Altekrügers Weg zum gesünderen Selbst über eine Abnehm-Community für Ernährungsumstellung und schließlich zurück in die eigene Versuchs­küche. In ihrer Wölkchenbäckerei bastelte mit kohlenhydratreduzierten Rezepten an Ihrer neuen Freiheit.

Ihr Tipp: „Ich verwende gern fein gemahlene Haferkleie für meine Rezepte. Sie besitzt einen hohen Eiweißanteil und viele lösliche Ballaststoffe, die Wasser gut binden. Achtung: Sie hat völlig andere Backeigenschaften als Weizen­kleie, daher bloß nicht vertauschen! Ersetzen könnte man sie besser durch Dinkel­vollkornmehl oder ­Chiasamen – ebenfalls fein gemahlen, was z. B. gut im Universalmixer funktioniert.“

Apfel-Haselnuss-Schnitten mit Vollkornmehl

Zutaten fü ca. 10 Stücke:

80 g Haselnusskerne

200 g Magerquark

3 Eier (Größe M)

30 g weiche + etwas Butter

80 g + 1 TL Erythrit mit Stevia

100 g Dinkelvollkornmehl

70 g Haferkleie

1 Päckchen Backpulver

1 TL Zimtpulver

2 Äpfel (z. B. Elstar)

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180 °C/Umluft: 160 °C). Haselnüsse hacken. Quark, Eier, 30 g Butter und 80 g Erythrit mit Stevia verrühren. Mehl, Kleie, 40 g Nüsse, Backpulver und Zimt mischen, zur Quark-Ei-Masse geben und kurz unterrühren. Teig in eine gefettete Springform (26 cm ⌀) füllen und glatt streichen.

2 Äpfel schälen, vierteln, entkernen und in dünne Scheiben schneiden. Kreisförmig leicht überlappend auf dem Teig verteilen. Restliche Nüsse darüberstreuen. Kuchen im heißen Ofen ca. 45 Minuten backen.

3 Aus dem Ofen nehmen, ca. 10 Minuten abkühlen lassen, dann aus der Form lösen und auf einem Kuchengitter vollständig auskühlen lassen. Mit 1 TL Erythrit mit Stevia bestäuben.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Stück ca. 9 g E, 10 g F, 23 g KH (davon 4 g Zucker*), 210 kcal

*einige Zutaten enthalten von Natur aus Zucker

