Die Gelatine-Frage ist stets eine Gratwanderung. So wenig wie möglich, so viel wie nötig ist daher unser Motto. Schließlich soll der Geschmack davon nicht überdeckt werden.

Die herbsüßen Oreo-Kekse passen einfach ungeschlagen zu Erdbeeren und Sahne. Und die Konsistenz der Creme ist durch die richtige Menge an Gelatine genau richtig – nicht zu fest und nicht zu wabbelig. Mehr Gelatine wäre zwar die sicherere Nummer, aber das ginge auf Kosten des Geschmacks. Insofern ist das stets eine Gratwanderung und dementsprechend oft wird dieses Thema auch bei uns in der Versuchsküche diskutiert. Nimmt man zu wenig, kann man die Torte leider nur noch in Dessertschalen füllen. So wenig wie möglich, so viel wie nötig ist daher unser Motto. Zusätzlich verlängern wir noch die Kühlzeit. Bei der abschließenden Disziplin „Optik“ sind die Farben Erdbeerrot, Erdbeershake und dunkle Schokolade natürlich ein Selbstgänger. Bleibt ein winziger Abzug in der B-Note: Die Torte ist viel zu schnell aufgegessen.

Oreo-Erdbeercreme-Torte

Zutaten für ca. 12 Stücke:

80 g Butter

250 g Kakao-Kekse mit Cremefüllung (z. B. Oreos)

10 Blatt Gelatine

750 g Erdbeeren

100 g Zucker

300 g griechischer Joghurt (10 %)

400 g Schlagsahne

1 EL gefriergetrocknete Erdbeeren

Backpapier

1 Butter schmelzen und etwas abkühlen lassen. 200 g Kekse fein zerbröseln und mit der Butter mischen. Eine Springform (ca. 20 cm Durchmesser) mit Backpapier auslegen. Die Bröselmischung daraufgeben und zu einem flachen Boden drücken. Kalt stellen.

2 Inzwischen Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Erdbeeren waschen und putzen. 400 g Erdbeeren grob klein schneiden und mit dem Zucker fein pürieren. Joghurt unterrühren. Gelatine ausdrücken, vorsichtig auflösen. Etwas Erdbeercreme unter die Gelatine rühren, dann alles unter die restliche Erdbeercreme rühren. Erdbeercreme kalt stellen, bis die Creme zu gelieren beginnt.

3 Inzwischen 250 g Erdbeeren halbieren. Sobald die Creme geliert, Sahne steif schlagen und unterheben. Halbierte Erdbeeren dicht an dicht auf den Keksboden legen. Die Erdbeercreme daraufgeben und glatt streichen. Torte und restliche Beeren ca. 3 Stunden kalt stellen.

4 Vor dem Servieren jeweils 25 g Kekse fein zerbröseln beziehungsweise halbieren. Gefriergetrocknete Erdbeeren ebenfalls fein zerbröseln und restliche Erdbeeren halbieren. Torte aus dem Ring lösen, auf eine Kuchenplatte setzen. Torte mit Keks- und Erdbeerbröseln bestreuen und mit halbieren Erdbeeren und Keksen verzieren.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g E, 22 g F, 29 g KH, 340 kcal