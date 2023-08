Lang, lang ist’s her, da war Smørrebrød das einzige, was man in Dänemark in einem Restaurant sehr gut essen konnte.

Selbst in den besseren Gaststätten scheute man sich seinerzeit nicht, nahezu alles in Fertigbratensoße zu ertränken. Ich spreche hier allerdings nur über Städtchen, die in Nähe eines Yachthafens lagen, denn damals waren wir in den großen Ferien immer mit dem Segelboot in Skandinavien unterwegs. Wie es kulinarisch ums dänische Binnenland bestellt war, kann ich daher leider nicht sagen. Aber das alles war lange Zeit, bevor Spitzenkoch René Redzepi dem kleinen Land das beste Restaurant der Welt bescherte: das „Noma“ in Kopenhagen. Nun schließt es bald. Herr Redzepi leitet ab 2024 ein Geschmackslabor mit großer Testküche. Vielleicht zusammen mit dem anderen Ausnahmekoch Ferran Adrià? Ach nee, der macht jetzt aus seinem legendären „El Bulli“ an der katalanischen Küste ein Museum. Was es da wohl zu sehen geben wird? Bunsenbrenner und leere Reagenzgläser? Keine Sorge, für unser Smørrebrød brauchen Sie weder das eine noch das andere.

Zweierlei Smørrebrød mit Bøf und Rejer

Smørrebrød… mit Roastbeef

Zutaten für 4 Portionen

50 g junge Salatmischung

2 Minigurken

4 Scheiben Roggen-Vollkornbrot

150 g Remoulade

300 g Roastbeef-Aufschnitt

violette Shiso-Kresse

essbare Blüten (z.B. Zinnie)

Pfeffer

Salat waschen, verlesen und gut abtropfen lassen. Gurken waschen, putzen und in Stifte schneiden. Brotscheiben mit 100 g Remoulade bestreichen und Salat darauf verteilen. Roastbeef und Gurken darauf schichten. 50 g Remoulade als Klecks darauf geben. Mit Kresse und Blüten garnieren. Mit Pfeffer übermahlen

Zubereitungszeit ca. 10 Minuten

Pro Portion 28 g E, 28 g F, 29 g KH, ca. 480 kcal

… oder mit Garnelen

Zutaten für 4 Portionen:

2 rote Zwiebeln

je 1 Prise Salz und Zucker

1 TL Weißweinessig

4 Eier (Größe M)

4 Salatblätter (z.B. Lollo Bionda)

2 Stiele Dill

½ Bund Radieschen

4 Scheiben Dinkel-Vollkornbrot

50 g Butter

300 g Bio-Garnelen (gekocht; aus dem Kühlregal)

4 TL Forellen­kaviar

Pfeffer

1 Zwiebeln schälen und in feine Ringe schneiden, mit Salz, Zucker und Essig mischen. Eier in kochendem Wasser ca. 10 Minuten kochen.

2 Inzwischen Salat waschen und trocken tupfen. Dill waschen, trockenschütteln und Dillfähnchen abzupfen. Radieschen waschen, putzen und in Scheiben schneiden.

3 Eier abgießen, kalt abschrecken und Schale abpellen. Eier ebenfalls in Scheiben schneiden. Brot mit Butter bestreichen. Brotscheiben mit Salatblättern belegen. Eier, Garnelen, Radieschen und Zwiebeln darauf schichten. Kaviar darauf verteilen und mit Dill bestreuen. Mit Pfeffer übermahlen.

Zubereitungszeit ca. 20 Minuten

Pro Portion 28 g E, 19 g F, 26 g KH, ca. 390 kcal