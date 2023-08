Zu Auberginen hatte ich lange Zeit ein zwiespältiges Verhältnis. Inzwischen weiß ich: Auberginen gehen auch in lecker. Und zwar so richtig.

Früher mochte ich diese Schattengewächse nicht, weil ich sie – da bin ich mir inzwischen sicher – fast immer in „wirklich nicht gut“ gegessen hatte. Vorsichtig ausgedrückt. Noch schlimmer als die bekannte Variante, bei welcher die armen Dinger als Schwamm zum Aufsaugen minderwertigen Olivenöls missbraucht wurden, ist meine Erinnerung an Auberginen vom Grill: dünne, der Länge nach aufgeschnittene Scheiben, die ohne Würze und Fett direkt auf den Rost geschmissen und mir anschließend als Schuhsohle in Größe 37 auf den Teller gelegt wurden. Aber das ist Geschichte. Bei unserem Rezept backen wir sie im Ofen, nachdem sie zuvor mit einer Paste aus Harissa, Kapern und Knoblauch bestrichen wurden. Butterweich werden diese dann auf ein Bett von Joghurt gelegt, mit Kirsch-Konfitüre beträufelt und mit geriebener Zitronenschale und Dill bestreut. So wird ein Schuh draus, liebe Auberginen-Griller!

Harissa-Auberginen mit gerösteten Kapern und Kirschtopping

Zutaten für 4 Portionen:

3 Knoblauchzehen

1 Glas Kapern (60 g)

80 ml + 4 EL Olivenöl

30 g Harissapaste

Salz

Pfeffer

4 Auberginen (à 250 g)

½ TL Knoblauchpulver

600 g griechischer Joghurt

Saft von ½ Zitrone

abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

3 EL Kirschkonfitüre

3 Stiele Dill

Backpapier

1 Knoblauch schälen und grob hacken. Kapern abtropfen lassen. Die Hälfte der Kapern mit Knoblauch, 80 ml Öl und Harissa fein pürieren. Mit Salz und Pfeffer würzen. Auberginen waschen, trocken tupfen und längs halbieren. An der Schnittfläche rautenförmig ein, aber nicht durchschneiden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech setzen. Schnittflächen mit der Harissa-Paste bestreichen, dabei ca. 2 EL der Paste für später übrig lassen. Auberginen m vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 20 Minuten backen.

2 Inzwischen restliche Kapern mit 1 EL Öl und Knoblauchpulver mischen. Joghurt mit Zitronensaft und der Hälfte der Zitronenschale verrühren, mit Salz und Pfeffer abschmecken. Konfitüre mit den übrigen 2 EL Harissapaste verrühren. Dill waschen, trocken tupfen und grob hacken.

3 Kapern-Mix zu den Auberginen auf das Blech geben und alles weitere ca. 10 Minuten im Ofen rösten. Auberginen mit Joghurt anrichten. Mit Konfitüre und 3 EL Öl beträufeln. Mit restlicher abgeriebener Zitronenschale und Dill bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 40 Minuten

Pro Portion ca. 14 g E, 33 g F, 22 g KH, 420 kcal