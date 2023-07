Der Sommer ist die ideale Zeit, um draußen zu sein, die Sonne zu genießen und sich mit köstlichen Gerichten zu verwöhnen. Hot-Dogs bieten dafür eine wunderbare Gelegenheit, da sie sich leicht für ein entspanntes Sommerpicknick, Grillparty oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und Familie vorbereiten lassen. Neben den klassischen Hot-Dogs mit Würstchen und traditionellen Toppings, gibt es zahlreiche sommerliche Variationen, die mit frischen Zutaten punkten.

Die Zutaten für französische Hot Dogs sind vielfältig und spiegeln die kulinarische Tradition Frankreichs wider. Statt der üblichen Brötchen werden hier oft zarte Baguettes verwendet. Zu den klassischen Toppings gehören oft raffinierte Kombinationen wie geschmolzener Brie, karamellisierte Zwiebeln, Dijon-Senf und aromatische Kräuter.

Französische Hot Dogs

Zutaten für 4 Stück:

200 g Creme fraîche

2 TL körniger Senf

Salz

Pfeffer

4 Zwiebeln

2 EL ÖL

2 EL Zucker

Einige Friséesalat-Blätter

100 g Briekäse

4 Merguezwürste

4 Baguettebrötchen

1 Creme Fraîche mit Senf verrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Zwiebeln schälen, vierteln und in Scheiben schneiden. 1 El Öl in einer Pfanne erhitzen. Zwiebeln darin goldbraun anbraten. Mit Zucker bestreuen und leicht karamellisieren lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen und vom Herd ziehen. Salat waschen, putzen und gut abtropfen lassen. Brie in Scheiben schneiden.

2 1 EL Öl in einer weiteren Pfanne erhitzen. Würste darin unter Wenden ca. 5 Minuten braten. Brötchen einmal quer halbieren, aber nicht durchschneiden, mit Senfcreme bestreichen. Mit Salat, Brie, Würstchen und Zwiebeln füllen.

Zubereitung: ca. 25 Minuten

Pro Stück: ca. 620 kcal, 38 g F, 44 g KH, 21 g E.

