Statt Fleisch werden in diesen Hot Dogs saftige Karotten als Basis verwendet, die durch ihre natürliche Süße und knackige Textur punkten.

Der Sommer ist die ideale Zeit, um draußen zu sein, die Sonne zu genießen und sich mit köstlichen Gerichten zu verwöhnen. Hot-Dogs bieten dafür eine wunderbare Gelegenheit, da sie sich leicht für ein entspanntes Sommerpicknick, Grillparty oder ein gemütliches Beisammensein mit Freunden und Familie vorbereiten lassen.

Für die vegetarischen Genießer unter Ihnen bietet sich diese sommerliche Hot-Dog-Alternative an: Probieren Sie statt einem Würstchen doch mal marinierte und gebratene Möhren! Durch ihre leuchtende Farbe und den gesunden Nährstoffgehalt sind vegetarische Hot Dogs mit Möhren nicht nur eine Augenweide, sondern auch eine genussvolle Art, mehr Gemüse in die Mahlzeit zu integrieren.

Vegetarische Möhren Hot Dogs

Zutaten für 4 Stück:

8 kleine Möhren

4 Zweige Rosmarin

3 EL Sojasoße

1 EL Olivenöl

1 TL geräuchertes Paprikapulver

3 rote Zwiebeln

150 g Tomaten

1 reife Avocado

Salz

Pfeffer

2 EL Limettensaft

2 EL Ahornsirup

1 EL Apfelessig

4 Hot Dog Brötchen

200 ml Barbecuesoße

Gefrierbeutel

1 Möhren putzen und schälen. Rosmarin waschen, trocken schütteln. Nadeln abstreifen und fein hacken. Sojasoße, Öl, Paprika und Rosmarin, bis auf etwas zum Bestreuen, verrühren. In einen Gefrierbeutel geben. Möhren zugeben, mischen und ca. 1 Stunde kaltstellen. Zwiebeln schälen und in Ringe schneiden. Tomaten waschen, putzen und klein würfeln. Avocado halbieren, Stein entfernen und Fruchtfleisch aus der Schale lösen. Ebenfalls klein würfeln. Beides mischen, mit Salz, Pfeffer und Limettensaft würzen.

2 Möhren mit der Marinade in eine Pfanne geben, 500ml Wasser zugießen und alles erhitzen. Aufkochen, köcheln lassen, bis das Wasser verdampft ist. Dabei mehrmals in der Pfanne wenden. Zwiebeln zufügen und mit braten. Ahornsirup und Essig zugeben, kurz weiter braten und vom Herd ziehen. Brötchen nach Packungsanweisung erwärmen. Einmal quer halbieren, aber nicht durchschneiden. An der Schnittfläche mit Barbecuesoße bestreichen.

3 Brötchen mit Möhren, Avocadosalsa und Zwiebeln füllen. Mit restlichem Rosmarin bestreuen.

Zubereitung: ca. ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Stück: ca. 400 kcal, 12 g F, 62 g KH, 9 g E.

