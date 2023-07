Auch mit Rote-Grütze-Topping und Bananen-Toffee-Guss ein Seelentröster in allen Lebenslagen. Diesen Kuchen kann man überallhin mitbringen!

Gibt es später im Jahr keine Sommerfrüchte mehr, ersetze ich sie durch ein ROTE-GRÜTZE-TOPPING (2 Gläser rote Grütze à 375 Gramm mit einem Päckchen Tortenguss aufkochen, abkühlen lassen und dann über den Kuchen verstreichen) oder durch einen BANANEN-TOFFEE-GUSS (3 in Scheiben geschnittene Bananen mit einem Glas leicht erhitzter Karamellcreme mischen). Und für den Fall, dass für Sie ein Treffen mit einem Freund oder einer Freundin ebenfalls unter Veranstaltung läuft, auch gut: In einem luftdichten Behälter verschlossen bleibt der Rest vom Kuchen im Kühlschrank noch ca. 2–3 Tage lang frisch.

Veranstaltungstauglicher Puddingkuchen vom Blech mit Sommerfrüchten

Zutaten für ca. 24 Stücke:

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

200 g Zucker

300 ml Milch

250 g Mehl

2 TL Backpulver

Salz

1 Päckchen Vanillezucker

250 g + etwas weiche Butter

5 Eier (Größe M)

250 g Erdbeeren

150 g Johannisbeeren

6 Aprikosen

1 Nektarine

6 Blatt Gelatine

400 g Schlagsahne

200 g Aprikosenkonfitüre

Frischhaltefolie

1 Puddingpulver und 50 g Zucker mischen. Mit 100 ml Milch glatt rühren. 200 ml Milch in einem Topf aufkochen, vom Herd ziehen. Puddingmischung einrühren, nochmals aufkochen und unter Rühren ca. 1 Minute köcheln. In eine Schüssel umfüllen, direkt an der Oberfläche mit Frischhaltefolie abdecken und auskühlen lassen.

2 Inzwischen Mehl, Backpulver, 1 Prise Salz, Vanillezucker und 150 g Zucker in einer Schüssel mischen. Butter in Flöckchen und Eier zugeben. Alles mit den Schneebesen des Handrührgeräts zu einem glatten Teig rühren. Teig in die gefettete Fettpfanne des Backofens (ca. 32 x 39 cm) geben und glatt streichen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C) 15–20 Minuten backen. Herausnehmen und auskühlen lassen.

3 In der Zwischenzeit Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Johannisbeeren waschen, von den Rispen streifen. Beides gut abtropfen lassen. Aprikosen und Nektarine waschen, trocken reiben und in Spalten vom Stein schneiden.

4 Gelatine in kaltem Wasser ca. 5 Minuten einweichen. Sahne steif schlagen. Pudding nochmals glatt rühren. Gelatine ausdrücken, in einem Topf bei schwacher Hitze unter Rühren auflösen. 1–2 EL Pudding unter die Gelatine rühren, Mischung unter die Sahne heben und den Sahnemix unter den Pudding rühren.

5 Puddingcreme auf dem Kuchenboden verstreichen. Vorbereitete Früchte darauf verteilen. Kuchen nochmals ca. 1 Stunde kalt stellen. Konfitüre in einem kleinen Topf erhitzen, glatt rühren und Früchte damit bestreichen. Kuchen bis zum Servieren kalt stellen.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Stück ca. 4 g E, 16 g F, 26 g KH, 260 kcal