Tomatensuppe mit Käsetoastie

Na gut, wenn wir das Toastie rausrechnen. Wobei, wenn man wie in unserem Fall ein handgemachtes Sauerteigbrot nimmt … So oder so, belegt mit altem Cheddar wird das Brot zu einer tollen Kalziumquelle und leistet einen guten Job für unsere Knochengesundheit. Kalzium, das über die Nahrung aufgenommen wird, wirkt besser als jede Kalziumtablette. Aber zurück zur Suppe: Genau in diesen Wochen, in denen die Tomaten vollreif geerntet werden, verfügen sie über das meiste Lycopin. Dieses bestens erforschte Tomaten-Vitamin ist ein starkes Antioxidans und gleichzeitig DAS Langlebigkeits-Vitamin. Zur Tomatensaison steht dieses Gericht bei uns oft auf dem Tisch und bei Hitze schmeckt es übrigens auch kalt serviert sehr lecker. PS: Am 17. August widmet sich unsere Rubrik DR. FOOD dem Lycopin. Dort erfahren Sie dann ganz genau, was dieses Vitamin so alles kann.

Ofentomaten-Süppchen mit Käsetoastie

Zutaten für 4 Portionen:

1 kg Tomaten

1 große Zwiebel

6 Stiele Thymian

3 EL Olivenöl

Salz

4–6 Knoblauchzehen

4 Stiele Petersilie

4 Stiele kleinblättriges Basilikum (alternativ normales Basilikum oder Salbei)

2 EL Butter

2–3 EL Tomatenmark

200 ml Gemüsebrühe

Pfeffer

Zucker

8 Scheiben Weißbrot

150 g Crème légère

4 Scheiben reifer Cheddar

1 Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C). Tomaten waschen, putzen und halbieren. Zwiebel ebenfalls halbieren. Thymian waschen, trocken schütteln und mit Olivenöl und etwas Salz auf einem Backblech verteilen. Knoblauchzehen und Zwiebel- und Tomatenhälften mit den Schnittflächen nach unten darauf geben. Im heißen Ofen ca. 35 Minuten backen.

2 Inzwischen restliche Kräuter waschen, trocken schütteln. Basilikum abzupfen und Petersilie fein hacken. 1 EL Butter erhitzen, Basilikumblättchen darin kurz frittieren. Auf Küchenpapier abtropfen lassen. Zwiebel aus der Schale lösen und in einen großen Topf geben. Knoblauchzehen aus der Schale in den Topf drücken. Geröstete Tomaten zugeben, Tomatenmark und Brühe zufügen und alles grob pürieren. Mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken und warm halten.

3 4 Brotscheiben mit je 1 TL Crème légère bestreichen und mit Salz und Pfeffer würzen. Mit je 1 Scheibe Käse belegen. Restliche Brotscheiben daraufsetzen. In einer Grillpfanne 1 EL Butter erhitzen. Toasties hineinsetzen. Mit einem Topf beschweren und ca. 2 Minuten rösten. Toasties wenden und von der anderen Seite ebenso backen.

4 Suppe in Teller verteilen. Restliche Crème légère daraufklecksen, mit Petersilie und frittiertem Basilikum bestreuen. Käsetoasties dazu servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 Stunde

Pro Portion ca. 15 g E, 27 g F, 44 g KH, 500 kcal