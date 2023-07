Gefüllte Schmorgurken mit Käse und Hack in tomatiger Béchamelsoße

Ich habe Schmorgurken nie so richtig auf dem Zettel. Es ist eher zufällig, dass sie beim Gemüsehändler in mein Blickfeld geraten.

Eat Club Gefüllte Schmorgurken in tomatiger Béchamelsoße

Nun ist es natürlich nicht gerade so, dass die Menschen der Schmorgurkensaison erwartungsfroh entgegenfiebern, wie beim Spargel oder den Erdbeeren. Sehe ich sie, schlage ich allerdings sofort zu, denn in genau diesem Augenblick fällt mir ein, dass es diese Gurken nur ganz kurze Zeit gibt. Meistens schaffe ich es, Schmorgurken zwei-, dreimal pro Saison zu kochen. Dann gibt es entweder diese Variante hier, mit herzhaftem Mett gefüllt, oder eine süß-saure Version mit Beefhack, Crème fraîche und viel Dill.

Ein Tipp für beide Varianten: Ich schneide zuerst immer die Enden der Gurken ab und probiere, ob sie bitter schmecken. Ist dem so, schnibbel ich Scheibchen für Scheibchen einfach so lange weiter, bis sie okay sind.

Gefüllte Schmorgurken in tomatiger Béchamelsoße

Zutaten für 4 Portionen:

1–2 Schmorgurken (ca. 1,2 kg)

Salz, Pfeffer

2 EL Butter

2 EL Mehl

3 EL Tomatenmark

300 ml Milch

150 g Möhren

1 Zwiebel

100 g Gouda

300 g Mett

300 g gemischtes Hackfleisch

4–5 Stiele Petersilie

1 In einem großen Topf Wasser zum Kochen bringen. Von den Schmorgurken am Stielansatz ein dickes Stück abschneiden (siehe Tipp). Gurken evtl. schälen, längs halbieren und die Kerne herauskratzen. Kochendes Wasser salzen und Gurkenhälften darin ca. 3 Minuten blanchieren. Gurken herausnehmen und kalt abschrecken, dabei das Gurkenkochwasser aufbewahren.

2 Für die Soße Butter in einer Pfanne schmelzen. Mehl zugeben und darin anschwitzen. Tomatenmark, Milch und ¼ l Gurkenkochwasser einrühren. Aufkochen und 2–3 Minuten köcheln. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Möhren und Zwiebel schälen und fein würfeln. Käse ebenfalls würfeln. Mett, Hack, Möhren, Zwiebel und Käse verkneten. Die Gurken mit der Mettmasse füllen und in eine oder zwei Auflaufformen setzen. Soße angießen. Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 180°C/Umluft: 160 °C) 30–40 Minuten backen.

4 Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Schmorgurken mit Petersilie bestreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 1¼ Stunden

Pro Portion ca. 37 g E, 46 g F, 16 g KH, 635 kcal

Tipp: Testen Sie, ob der Abschnitt bitter schmeckt. Falls ja, schneiden Sie noch etwas mehr herunter. Die Schmorgurkenschale muss man nicht abschälen, wenn man wie wir gerne mal bequem ist beim Kochen. Sie bleibt beim Garen allerdings hart und wird auch danach nicht mitgegessen. Fruchtfleisch und Füllung werden einfach herausgelöffelt. Doch Menschen sind bekanntlich verschieden – wenn Sie unsere Methode als unbequem empfinden sollten: Schale schon vor dem Blanchieren entfernen, damit man die Gurke im Ganzen essen kann und Gurken nur 1–2 Minuten blanchieren oder 5 Minuten kürzer im Ofen lassen, je nach gewünschter Konsistenz.