Mit den warmen Sonnenstrahlen, dem leichten Sommerwind und der Fülle an frischen Sommerfrüchten ist die Jahreszeit für kulinarische Kreationen einfach perfekt. Und was könnte besser den Geschmack des Sommers einfangen als ein köstlicher Sommerkuchen? Von all den saftigen Obstsorten, die in dieser Jahreszeit reifen, sind Kirschen zweifellos ein Highlight, und wenn sie mit einer lockeren Biskuitrolle kombiniert werden, entsteht ein wahrer Gaumenschmaus.

Kirsch-Käsekuchen-Biskuit

Zutaten für ca. 15 Stücke:

350 g Süßkirschen

100 g + 3 EL Xylit (Birkenzucker)

1 EL Speisestärke

5 Eier (M)

Salz

100 g Mehl

1 TL Backpulver

400 g fettreduzierter Frischkäse

250 g Sahneersatz zum Schlagen

abgeriebene Schale von 1/2 Bio-Zitrone

50 g + 1 EL Zartbitterschokoraspel

1 Für das Kompott 250 g Kirschen waschen und entsteinen. Mit 125 ml Wasser und 1 EL Xylit aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln. Stärke mit wenig Wasser glatt rühren und in die kochende Flüssigkeit rühren. Ca. 1 Minute unter Rühren köcheln lassen, vom Herd ziehen und Kompott auskühlen lassen.

2 Für den Biskuit Eier trennen. Eiweiße und 1 Prise Salz steif schlagen, 100 g Xylit nach und nach einrieseln lassen. Eigelbe kurz unterrühren. Mehl und Backpulver mischen, über die Eiercreme sieben und unterheben. Masse auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech (ca. 35 x 40 cm) geben und glatt streichen.

3 Im vorgeheizten Backofen (E-Herd: 200 °C, Umluft: 180 °C, Gas: Stufe 3) ca. 10 Minuten backen. Heiße Biskuitplatte auf ein mit Xylit bestreutes Geschirrtuch stürzen. Backpapier vorsichtig abziehen. Platte von der kurzen Seite her mit dem Tuch aufrollen und auskühlen lassen.

4 Frischkäse, Sahneersatz, Zitronenschale und 2 EL Xylit steif schlagen. Biskuitplatte entrollen. Knapp die Hälfte der Creme auf die Platte streichen. 50 g Schokoraspel daraufstreuen und Kirschkompott darauf verteilen. Biskuit von der kurzen Seite her aufrollen. Mit restlicher Creme bestreichen und mit 1 EL Schokoraspel bestreuen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

5 Zum Verzieren 100 g Kirschen waschen, zum Teil halbieren und entsteinen. Rolle mit Kirschen verzieren.

Zubereitungszeit ca. 50 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 160 kcal, 7 g F, 11 g KH, 8 g E.

Kirsch-Käsekuchen-Biskuit Foto: Eat Club

Stachelbeer-Baiser-Käsetarte Foto: Eat Club