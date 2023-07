Vegetarische Zucchini puttanesca mit cremiger Parmesan-Polenta

Außerdem lässt sie sich mühelos würfeln und ist nicht so anstrengend zu putzen wie ihr kräftiger Bruder, der Hokkaido-Kürbis. In diesem Zuge fällt mir auch eine der nervigsten Sachen ein, die ich manchmal in Kochbüchern oder auf Foodblogs lese: „… dann die Blätter von 6–8 Thymianstielen zupfen“, heißt es da mitunter arglos. Es gibt nichts Unbefriedigenderes: Die Blätter bekommt man nämlich so gut wie nie ohne Stiel ab und da man sie vorher waschen muss, bleiben sie an sämtlichen Fingern kleben. Was für eine Strafarbeit!

Nun aber zum Rezept: Ich koche hierbei gerne gleich doppelte Portionen, wovon ich eine einfriere. Dafür streiche ich die Polenta in eine mit Klarsichtfolie ausgekleidete Back-Kastenform und friere beides zusammen ein. Sobald der Inhalt gefroren ist, entferne ich die Backform wieder. So kann ich, wann immer ich möchte, die Polenta aus dem Eisfach nehmen, in Scheiben schneiden und knusprig aufbraten. Lecker! Ach, und falls Sie noch ein paar Thymianstiele übrig haben: einfach im Ganzen mitkochen lassen und später, nachdem sich die Blättchen von ganz allein abgelöst haben, die nackten Stiele wieder rausfischen ;)

Zucchini puttanesca mit einfacher Polenta

Zutaten für 4 Portionen:

500 g Zucchini

4 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

1 rote Zwiebel

2 Knoblauchzehen

1 EL Tomatenmark

1 TL Fenchelsaat

1 TL Chiliflocken

2 TL geräuchertes Paprikapulver

1 Dose Kirschtomaten (400 g)

1 TL Zucker

500 ml Milch

150 g Polenta (Maisgrieß)

4–5 Stiele Petersilie

30 g Parmesan

100 g grüne Oliven

2-3 EL Kapern (Glas)

1 Zucchini waschen, putzen und in Würfel schneiden. In eine Auflaufform geben. Mit 2 EL Öl mischen und mit Salz und Pfeffer würzen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 20 Minuten rösten. Nach Hälfte der Backzeit einmal wenden.

2 Zwiebel und Knoblauch schälen und fein würfeln. 2 EL Öl in einem Topf erhitzen. Zwiebel und die Hälfte des Knoblauchs darin andünsten. Tomatenmark, Fenchel, Chili und Paprika zufügen und kurz anschwitzen. Tomaten und 200 ml Wasser zufügen, mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Aufkochen, bei milder Hitze ca. 10 Minuten köcheln lassen.

3 Für die Polenta Milch mit 500 ml Wasser, restlichem Knoblauch und 1 TL Salz aufkochen. Polenta unter Rühren einrieseln lassen, erneut aufkochen, dann 10 Minuten bei ausgeschalteter Herdplatte ausquellen lassen. Dabei mehrmals umrühren.

4 Inzwischen Petersilie waschen, trocken schütteln und fein hacken. Parmesan fein reiben. Oliven und Kapern abtropfen lassen, mit den Zucchini unter die Tomatensoße mischen. Parmesan unter die Polenta rühren. Alles noch einmal abschmecken. Polenta mit Tomatensoße anrichten. Mit Petersilie bestreuen.

Zubereitungszeit ca. 35 Minuten

Pro Portion ca. 14 g E, 19 g F, 24 g KH, 480 kcal