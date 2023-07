Erdbeerkuchen ist in allen Variationen lecker: Dieses Rezept für Butterkuchen mit frischen Beeren und Pudding ist wie gemacht, um in süßen Kindheitserinnerungen zu schwelgen!

Definitiv der Kuchen, den ich backen werde, sollte das Armageddon unmittelbar bevorstehen (Sie wissen schon, Asteroideneinschlag, Angriff von Außerirdischen oder so etwas). Wie auch immer, im Rezept steht, dass er in 24 Stücke geschnitten wird. Aber mal so unter uns: ich finde vierteln reicht in so einem Fall vollkommen. Ist dann doch eh alles egal mit den Kalorien und so.

Erdbeer-Butterkuchen mit Puddingklecksen

Zutaten für ca. 24 Stücke:

1 Päckchen Vanillepuddingpulver

2 EL + 75 g Zucker

700 ml Milch

1 Würfel Hefe (42 g)

250 g + etwas Butter

500 g Mehl

Salz

2 Eier (Größe M)

300 g Erdbeeren

75 g Hagelzucker

Frischhaltefolie, evtl. Alufolie oder Backpapier zum Abdecken

1 Puddingpulver mit 2 EL Zucker und 100 ml Milch glatt rühren. 400 ml Milch aufkochen, vom Herd ziehen. Pulver-Mix einrühren und unter Rühren ca. 1 Minute köcheln lassen. Pudding in eine Schüssel füllen, mit Frischhaltefolie direkt auf der Oberfläche bedecken und abkühlen lassen.

2 Inzwischen Hefe zerbröckeln und mit 75 g Zucker verrühren, bis die Hefe flüssig wird. 125 g Butter schmelzen. 200 ml Milch zugießen und vom Herd ziehen. Mehl, 1 Prise Salz, Eier, Hefe und Milchmischung zum glatten Teig verkneten. An einem warmen Ort zugedeckt ca. 1 Stunde gehen lassen.

3 Teig auf die gefettete Fettpfanne des Ofens geben und zum flachen Boden drücken. Zugedeckt weitere ca. 15 Minuten gehen lassen.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

4 Inzwischen Backofen vorheizen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C). Erdbeeren waschen, putzen und halbieren. Pudding glatt rühren und in Klecksen auf den Teig geben. Erdbeeren auf die Kleckse verteilen. 125 g Butter in Stückchen in die Zwischenräume drücken. Mit Hagelzucker bestreuen und im heißen Backofen ca. 35 Minuten backen. Eventuell in den letzten ca. 10 Minuten abdecken, damit die Oberfläche nicht zu dunkel wird. Herausnehmen und auskühlen lassen. Nach Belieben mit Schlagsahne servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 4 g E, 10 g F, 25 g KH, 4 g E, 210 kcal