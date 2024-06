Hamburg. Es müssen nicht immer Pellkartoffeln und Quark sein: Omas Rezept erhält dank Skyr neuen Glanz – und steht in 30 Minuten auf dem Tisch.

Pellkartoffeln mit Quark sind ein Klassiker in Deutschland. Zu Recht: Die proteinreiche und schnelle Mahlzeit ist in kürzester Zeit auf dem Teller, kostet wenig Geld und benötigt nur wenige Zutaten. In unserem Rezept präsentieren wir Ihnen eine Variation der Quarkkartoffeln mit noch mehr Eiweiß und Vitaminen. Die Basis: Oma Elses "Kartoffeln mit Tunke".

Ich hatte eine Oma, die hervorragend kochen konnte. Und ich hatte Oma Else. Es gab genau zwei Dinge, die bei ihr schmeckten: Rührkuchen und Kartoffeln mit Tunke. Letzteres allerdings richtig gut. Oma Elses Tunke war eine Mischung aus stichfester saurer Sahne, Quark und jeder Menge krauser Petersilie. Sie hackte die Petersilie sehr frein, sodass der ausgetretene Saft die Quarkcreme leicht grünlich einfärbte.

Die Kartoffeln bei unserer Neuauflage stammen wie damals aus Dithmarschen, die Tunke jedoch hat ein kosmopolitisches Update erfahren: mit proteinreichem Skyr, frischem Dill und Kreuzkümmel. Mehr Rezepte mit Kartoffeln finden Sie übrigens hier:

Rezept: Omas Kartoffeln mit Skyr-Gurken-Dip

Die Zutaten aus diesem Rezept reichen für etwa vier Portionen.

Zubereitungszeit: ca. 30 Minuten

ca. 30 Minuten Nährwertangaben: pro Portion 280 kcal, 20 Gramm Eiweiß, 1 Gramm Fett, 44 Gramm Kohlenhydrate

Zutatenliste: Kartoffeln mit Skyr – schnell und gesund

1 kg Kartoffeln

Salz, Pfeffer

1 Bund Dill

½ Salatgurke

100 g Gewürzgurken + 4 EL Gurkensud

500 g Skyr

1 EL Zitronensaft

1 EL Olivenöl

½ TL gemahlener Kreuzkümmel

½ TL gemahlener Koriander

1. Die Kartoffeln waschen, gut abbürsten und in kochendem Salzwasser garen. Inzwischen den Dill waschen, trocken schütteln und fein hacken. Danach die Salatgurke waschen und putzen und zusammen mit den Gewürzgurken auf der Gemüsereibe grob raspeln.

2. Den Skyr mit dem Dill, dem Gurken-Mix, dem Gurkensud, je einem Esslöffel Zitronensaft und Olivenöl verrühren. Mit Kreuzkümmel, Koriander, Salz und Pfeffer abschmecken. Kartoffeln abgießen und kurz ausdampfen lassen. Alles zusammen servieren – fertig!