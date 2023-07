Hamburg. Genauso abwechslungsreich wie ihr Anblick ist der Mix an gesundheitsfördernden Pflanzenstoffen, den wir mit jedem Bissen zu uns nehmen. Der Tenor, den Gesundheits- und Ernährungsexperten anstimmen, lautet daher: Je kunterbunter wir essen, desto besser!

United Colors of Summer-Rolls

Zutaten für 4 Portionen:

100 g feine Reisnudeln (Vermicelli)

150 g Rotkohl

Salz

je 100 g gelbe und orange Möhren

1 Minisalatgurke

100 g Radieschen

1 kleine Avocado

1 EL Zitronensaft

4 Stiele Thaibasilikum

2 Packungen Reispapier (à 50 g, je 9 Blätter)

100 g Granatapfelkerne

1 Reisnudeln mit kochendem Wasser übergießen und ca. 5 Minuten quellen lassen. Inzwischen Rotkohl putzen, waschen, in dünne Streifen schneiden. Mit 1 Msp. Salz gut verkneten, beiseitestellen. Möhren putzen, schälen, in dünne Scheiben schneiden. Gurke und Radieschen waschen, putzen, in dünne Scheiben schneiden. Avocado halbieren, den Stein entfernen. Fruchtfleisch in Scheiben schneiden und mit Zitronensaft beträufeln. Basilikum waschen, trocken tupfen, Blätter abzupfen.

2 Reisnudeln abtropfen lassen. Einen tiefen Teller mit warmem Wasser füllen. Ein sauberes, feuchtes Geschirrtuch auf der Arbeitsfläche ausbreiten. Nacheinander jeweils 1 Reispapierblatt kurz ins Wasser legen, bis es weich und biegsam wird. Vorsichtig herausnehmen und glatt auf das Geschirrtuch legen.

3 Je nach Geschmack vorbereitetes Gemüse, Basilikum oder Granatapfelkerne in der Mitte der Reispapierblätter verteilen. Einige Reisnudeln darauflegen. Reispapier von 2 Seiten über die Füllung legen, dann von einer Längsseite fest aufrollen, Füllung dabei kompakt zusammendrücken. Rolle mit der Nahtseite nach unten auf eine Platte legen. Dazu passt ein Erdnussdip oder Chili-Koriander-Salsa

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 7 g E, 7 g F, 35 g KH, 250 kcal

Noch mehr Gerichte voller bunter Mesonährstoffe:

Treibt es bunt! Foto: Eat Club

„Uns wird’s nicht zu bunt“- Tortillas Foto: Eat Club

Vier Farben Hummus Foto: Eat Club

United Colors of Summer-Rolls Foto: Eat Club