Heute „backt“ der Kühlschrank! Und zwar dieses süße Teilchen in einer 22er-Springform.

Das schnieke Blaubeer-Törtchen ist in nur 30 Minuten und ganz ohne heiße Ofenluft zubereitet – den Rest erledigt der Kühlschrank

Man kann natürlich auch eine 26er-Standardform nehmen, nur fällt das Resultat dann etwas flacher aus. Ich persönlich finde ja, dass eine Torte immer dann besonders hübsch aussieht, wenn sie mehr Höhe hat. Stellt man sie dann noch auf eine schöne Etagere, ergibt das einen echten „Showstopper“.

Himmlischer Heidelbeer-Cheesecake

Zutaten für ca. 16 Stücke:

125 g Butter

200 g Butterkekse

8 Blatt rote Gelatine

750 g Heidelbeeren

Schale und Saft von 1 Bio-Zitrone

600 g Doppelrahmfrischkäse

100 g + 1 EL Zucker

250 g Schlagsahne

Backpapier

1 Butter in einem Topf schmelzen. Butterkekse zerbröseln und mit der flüssigen Butter mischen. Masse in eine am Boden mit Backpapier ausgelegte Springform (22 cm ø) geben und zu einem flachen Boden andrücken. Ca. 30 Minuten kalt stellen.

2 Gelatine in kaltem Wasser einweichen. Heidelbeeren waschen. 250 g Heidebeeren mit dem Saft von ½ Zitrone fein pürieren. Frischkäse, 100 g Zucker, Sahne und Zitronenschale steif schlagen. Gelatine ausdrücken, auflösen und nach und nach Heidelbeerpüree unter die flüssige Gelatine rühren. Etwas Creme unterrühren. Ca. ¼ des Pürees abnehmen. Übriges Püree unter die restliche Creme rühren. Beiseitegestelltes Püree locker unterheben. Creme in die Form geben und locker verstreichen. Torte ca. 3 Stunden kalt stellen.

3 Nun 250 g Heidelbeeren, Saft von ½ Zitrone und 1 EL Zucker pürieren. Torte aus der Form lösen und auf eine Tortenplatte setzen. Püree auf der Torte verteilen. 250 g Heidelbeeren daraufgeben.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 25 g F, 7 g E, 20 g KH, 340 kcal