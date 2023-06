Unaufgeschnitten erscheint das Ding wie eine Blackbox in Grün. Dabei liefert auch die ganze Frucht eine Reihe zuverlässiger Hinweise auf Reifegrad und Geschmack ihres Inhalts. Und nein, man muss die Melone dafür nicht abklopfen, sondern lediglich die Augen offen halten.

Hier kommen fünf einfache Tipps:

1. Größe: Ein durchschnittlicher Umfang ist am besten, nicht zu groß und nicht zu klein.

2. Gewicht: Die Melone sollte sich im Verhältnis zu ihrer Größe schwer anfühlen.

3. Form: je runder, desto süßer! Die männlichen Früchte sind etwas ovaler und schmecken wässriger als ihre kugelrunden weiblichen Schwestern.

4. Schale: Ein braunes, netzartiges Muster ist ein Indiz für Süße. Die Muster gehen nämlich auf Bienenbesuche zurück und sind ein Beleg dafür, dass die Melonenblüte wegen ihrer Süße bevorzugt angeflogen wurde.

5. Fleck: Die Stelle, mit der die Melone in ihrer Wachstumsphase auf dem Boden lag, erkennt man an einem hellen Fleck. Hell wie ein Rettich ist ok. Besser, wenn der Fleck gelblich wie eine Wachsbohne ist und am besten schmecken die Exemplare, bei denen der Fleck schmutzig gelb aussieht wie bei einer Sellerieknolle.

Gegrillte Wassermelone mit Feta

Zutaten für 4-6 Portionen:

200 g Pistazien (in der Schale; geröstet und gesalzen)

50 g Walnusskerne

Je ½ Bund Minze und Petersilie

Abgeriebene Schale von 1 Bio-Zitrone

8 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

200 g Feta

1 Mini-Wassermelone (ca. 2 kg)

1 Pistazien aus den Schalen lösen und zusammen mit den Walnüssen grob hacken. Kräuter waschen und trocken schütteln. Etwas Minze zum Bestreuen beiseitelegen. Restliche Minze abzupfen und Petersilie grob hacken. Beides mit 1 EL Pistazienmischung, Zitronenabrieb und Öl fein pürieren, mit Salz und Pfeffer würzen. Feta fein zerbröseln.

2 Wassermelone erst in ca. 3 cm breite Scheiben, dann in Spalten schneiden. Über dem heißen Grill von jeder Seite 40-60 Sekunden grillen. Auf einer Platte verteilen. Mit der übrigen Nussmischung, restlicher Minze und Feta bestreuen. Gremolata darauf träufeln und sofort servieren.

Zubereitungszeit ca. 25 Minuten

Pro Portion (bei 6) ca. 8 g E, 26 g F, 14 g KH, 340 kcal