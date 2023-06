So eine deftige Frühstückspizza schmeckt hungrigen Schulkindern auch prima zum Mittagessen

Pizza ist zweifellos eines der beliebtesten Gerichte weltweit. Mit knuspriger Kruste, saftigen Belägen und der köstlichen Kombination aus Käse und Tomatensoße gibt es (fast) niemanden, den sie nicht von sich begeistert. Doch Pizza ist nicht gleich Pizza – und wenn es mal schnell gehen muss, der Hunger groß ist und trotzdem frisch belegt und "pronto!" gebacken sein soll, legen wir Ihnen dieses Rezept besonders ans Herz.

Frühstückspizza mit Ei

Zutaten für 4 Portionen:

1 rote Zwiebel

120 g gekochter Schinken (in Scheiben)

1 Packung Pizzateig mit Tomatensoße (backfertig; Kühlregal; 600 g)

2 EL Olivenöl

120 g geriebener Gouda

6 Eier (Größe M)

Salz, Pfeffer

4 Stiele Petersilie

1 Zwiebel schälen und in feine Ringe schneiden. Schinken in Streifen schneiden. Pizzateig entrollen und quer halbieren. Eine große Pfanne (ca. 28 cm ø) mit 1 EL Öl ausstreichen und erhitzen. Eine Teighälfte hineinlegen, an den Rändern rund formen und Teig bei mittlerer Hitze ca. 3 Minuten vorbacken.

2 Pfanne von der Herdplatte nehmen. Pizzaboden mit 60 g Käse bestreuen, Hälfte Pizzasoße als Kleckse daraufgeben. Je Hälfte Zwiebel und Schinken darauf verteilen. 3 Eier aufschlagen und auf die Pizza gleiten lassen. Mit Salz und Pfeffer würzen. Zugedeckt bei mittlerer Hitze ca. 8 Minuten backen und die Eier stocken lassen.

3 Petersilie waschen, hacken und Pizzen damit bestreuen. Fertige Pizza im Ofen warm stellen oder sofort servieren. Aus den restlichen Zutaten eine zweite Pizza backen. Kurz vor dem Servieren Pizzen nach Belieben nochmals im vorgeheizten Backofen mit zugeschalteter Grillfunktion (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C) kurz überbacken.

Zubereitungszeit ca. 45 Minuten

Pro Portion ca. 31 g E, 25 g F, 55 g KH, 585 kcal

