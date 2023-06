Wer sich beim Grillen, Sommerfest oder Picknick so unvergesslich wie beliebt machen will, muss diesen unkomplizierten Mitbring-Salat ausprobieren!

Schnell vorzubereiten und mit lauter Zutaten, die man entweder eh im Vorrat hat oder in jedem noch so kleinen Supermarkt finden kann, schmeckt dieser Nudelsalat wirklich alles andere als gewöhnlich und trifft den Nagel damit garantiert immer auf den Kopf. Vertrauen Sie uns: Das wird Ihr neuer Dauerbrenner für den Sommer und schon bald fester Bestandteil des Rezept-Repertoires!

Italienischer Nudelsalat

Zutaten für 4-6 Portionen:

350 g Penne-Nudeln

Salz, Pfeffer

1 Glas getrocknete Tomaten (in Öl; 190 g)

60 g Kapern (Glas)

100 g grüne Oliven (ohne Stein)

100 g junger Spinat

½ Bund Basilikum

5 EL dunkler Balsamico-Essig

Zucker

60 g Pinienkerne

100 g Parmesan

1 Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung bissfest garen. Inzwischen Tomaten abtropfen lassen, Öl dabei auffangen. Kapern und Oliven ebenfalls abtropfen lassen. Spinat waschen, verlesen und abtropfen lassen. Basilikum waschen, trocken tupfen. Nudeln abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen.

2 Oliven in dünne Scheiben und Tomaten in feine Streifen schneiden. Basilikumblätter abzupfen und in Streifen schneiden. Essig mit Salz, Pfeffer und Zucker verquirlen. 5 EL aufgefangenes Tomaten-Öl in dünnem Strahl darunterschlagen. Alle vorbereiteten Salatzutaten mit der Vinaigrette mischen. Ca. 1 Stunde kalt stellen.

3 Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, abkühlen lassen. Parmesan hobeln. Salat noch einmal abschmecken. Parmesan und Pinienkerne darüberstreuen und servieren.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Portion (bei 6) ca. 16 g E, 23 g F, 43 g KH, 450 kcal