Im Folgenden nur einige der möglichen Anwendungsbereiche, bei denen sie bei uns letzte Woche erfolgreich eingesetzt wurde: Frisch aus dem Ofen als Trostessen für gebeutelte HSV-Fans, aufgewärmt als „Fertiggericht“ für Strohwitwen und -witwer, kalt auf die Hand nach einem nervigen Schultag oder abends auf dem Sofa zu zwei, drei Folgen „Modern Family“ – womit wir wieder am Anfang wären.

Paprika-Hähnchen-Lasagne

Zutaten für 4 Portionen:

2 Zwiebeln

1 Knoblauchzehe

je 1 rote, grüne und gelbe Paprikaschote

400 g Hähnchenbrustfilet (ohne Haut)

2 EL Öl

Salz, Pfeffer

1 EL getrocknete italienische Kräuter

1 EL Mehl

150 g Ajvar (Paprikapaste; Glas)

250 ml Hühnerbrühe

250 g Schlagsahne

25 g geriebener Parmesan

ca. 12 Lasagneplatten (ca. 240 g)

100 g geriebener Käse (z. B. eine Mischung aus Gouda, Parmesan und Pecorino)

frische Kräuterblättchen zum Garnieren (z. B. Oregano, Petersilie oder Thymian)

1 Zwiebeln schälen und in dünne Spalten schneiden. Knoblauch schälen und fein hacken. Paprika putzen, waschen und in Streifen schneiden. Fleisch trocken tupfen und in dünne Streifen schneiden.

2 Öl in einer Pfanne erhitzen. Fleisch zugeben und kurz rundherum anbraten. Mit Salz, Pfeffer und Kräutern würzen, herausnehmen. Zwiebeln und Paprika im Bratfett unter Wenden scharf anbraten. Knoblauch zugeben, mit Mehl bestäuben und kurz anschwitzen. Mit Ajvar, Brühe und Sahne ablöschen. Aufkochen und ca. 5 Minuten köcheln lassen. Parmesan unterrühren und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

3 Backofen vorheizen (E-Herd: 180 °C/Umluft: 160 °C). Boden einer Auflaufform (ca. 30 x 20 cm) mit etwas Paprikasoße bestreichen und mit einer Lage Lasagneplatten auslegen. Je 1/3 Fleisch und Paprikasoße einschichten. So fortfahren, bis alle Zutaten verbraucht sind. Mit Käse bestreuen. Im heißen Ofen ca. 40 Minuten backen. Kräuter waschen, trocken schütteln, Blättchen abzupfen und über die Lasagne streuen.

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden

Pro Portion ca. 42 g E, 41 g F, 48 g KH, 690 kcal