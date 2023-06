Für alle, die eine süße Abkühlung brauchen, ist dieser luftig-cremige Frischkäsekuchen an heißen Tagen genau das Richtige.

Zudem ist er so unkompliziert zu machen, dass man garantiert nicht ins Schwitzen kommt. Bei unserem Rezept stellen wir den Beeren-Smoothie selbst her. Wer die Zubereitung für sich selbst noch ein bisschen smoother gestalten möchte, kauft einfach einen guten. Ach so, und bitte nicht vergessen: Der Kuchen sollte vier Stunden kalt gestellt werden.

Erfrischender Kühlschrank-Smoothiekuchen

Zutaten für ca. 12 Stücke:

125 g Butter

250 g Haferkekse (z.B. Hobbits)

300 g Doppelrahmfrischkäse

3 Beutel Gelatine fix (à 15 g)

250 ml Beeren-Smoothie (aus dem Kühlregal oder selbst gemixt)

100 g Zucker

200 g Schlagsahne

je 50 g Himbeeren und Johannisbeeren

150 g Erdbeeren

1 kleiner Pfirsich

Öl für die Form

1 Gefrierbeutel

1 Butter schmelzen. Haferkekse in einem Gefrierbeutel geben und z.B. mithilfe von Nudelholz oder schwerer Pfanne fein zerbröseln und mit der Butter mischen. Boden einer Springform (ca. 20 cm Ø) mit Öl bestreichen. Bröselmix in die Form geben und zum flachen Boden andrücken. Ca. 30 Minuten kalt stellen.

2 Frischkäse mit 2 Beuteln Gelatine fix verrühren. Smoothie und Zucker zufügen und alles glatt verrühren. Sahne mit 1 Beutel Gelatine fix steif schlagen. Sahne unter die Smoothie-Creme heben. In die Form geben und verstreichen. Mindestens 4 Stunden kalt stellen.

3 Beeren waschen. Johannisbeeren von den Rispen streifen, Himbeeren verlesen und gut abtropfen lassen bzw. vorsichtig mit Küchenpapier trocken tupfen. Erdbeeren putzen und fein pürieren. Pfirsich waschen und in Spalten schneiden. Torte aus der Form lösen. Mit Erdbeersoße und Früchten verzieren. Bis zum Servieren kalt stellen.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten + Wartezeit

Pro Stück ca. 320 kcal, 23 g F, 25 g KH, 4 g E