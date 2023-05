Einleitungeinleitungeinleitung...

Deftig gespicktes Kartoffelbrot

Zutaten für 1 Brot à ca. 12 Scheiben:

½ Würfel frische Hefe (21 g)

500 g + etwas Weizenmehl (Type 550)

1 TL Salz

120 g weiche + etwas Butter

1 Ei (Größe M)

2–3 EL gehackte Kräuter (z. B. Petersilie, Thymian, Basilikum)

Pfeffer

200 g festkochende Kartoffeln

100 g roher Schinken (in Scheiben)

40 g geriebener Parmesan

Backpapier

1 Für den Teig Hefe in 250 ml lauwarmem Wasser auflösen. 500 g Mehl mit Salz in einer Schüssel mischen und in die Mitte eine Mulde drücken. Hefewasser, 40 g Butter und Ei zufügen. Alles zu einem glatten Teig verkneten. Zugedeckt an einem warmen Ort ca. 1 Stunde gehen lassen.

2 Für den Belag 80 g Butter und Kräuter verrühren. Mit wenig Salz und Pfeffer würzen. Kartoffeln schälen, waschen und in feine Scheiben hobeln. Schinken klein würfeln.

3 Teig auf bemehlter Arbeitsfläche kurz durchkneten und zu einem Rechteck (ca. 48 × 40 cm) ausrollen. Mit der Kräuterbutter bestreichen und mit den Kartoffelscheiben belegen. Mit Schinken und Parmesan bestreuen.

4 Teig in Quadrate (à ca. 8 × 8 cm) schneiden. Jeweils 5 Quadrate aufeinanderlegen und die Päckchen dicht an dicht hochkant (siehe Tipp) in eine gefettete Kastenform (ca. 25 cm lang) stellen. Zugedeckt nochmals 20–30 Minuten gehen lassen.

5 Backofen vorheizen (E-Herd: 200 °C/Umluft: 180 °C) und das Brot im heißen Ofen ca. 35–40 Minuten backen. Brot nach 20–25 Minuten eventuell mit Backpapier bedecken. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter auskühlen lassen oder noch leicht warm servieren.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Scheibe ca. 8 g E, 11 g F, 32 g KH, ca. 265 kcal

Tipp: Für leichteres Einschichten die Kastenform hochkant und leicht angeschrägt gegen einen stabilen Gegenstand lehnen, dann den Teig hineinstapeln.