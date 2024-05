Der mallorquinische Mandelkuchen schmeckt wie Urlaub in Spanien – und kommt noch dazu ohne Mehl aus. So backen Sie einfach glutenfrei.

Auf der Suche nach dem besten mallorquinischen Mandelkuchen hat dieses Rezept den ersten Platz gemacht. Sechs Kandidaten gingen ins Rennen, am Ende standen zwei im Finale – und haben beide nicht gewonnen.

Das lag nicht an mangelnder Qualität: Beide Kuchen waren köstlich, wobei uns der erste einen Hauch zu flach und zu hell erschien, der zweite hingegen eine Spur zu süß. Dafür kam er allerdings gänzlich ohne Mehl aus, was uns wiederum gefiel.

Das Rezept, das Sie hier lesen, vereint daher nun das Beste aus beiden spanischen Mandelkuchen. Wir haben uns außerdem erlaubt, die Mandeln vorher in der Pfanne anzurösten. Das verstärkt das Aroma.

Glutenfreies Rezept: Mallorquinischer Mandelkuchen

Zutaten für ca. 12 Stücke:

200 g gemahlene Mandeln (mit Haut)

6 Eier (Größe M)

1 Prise Salz

200 g + 1 EL Puderzucker

½ TL gemahlene Vanille

1 TL Zimt

abgeriebene Schale von je ½ Bio-Orange und -Zitrone (siehe Tipp)

50 g Mandelblättchen

50 ml frisch gepresster Orangensaft

50 ml Orangenlikör (siehe Tipp)

Nach Belieben 1 EL Puderzucker und 2 EL flüssiger Honig

Backpapier

1 Mandeln in einer heißen Pfanne ohne Fett unter Rühren vorsichtig anrösten, bis es anfängt zu duften. Auf einen flachen Teller geben und abkühlen lassen.

2 Inzwischen Backofen vorheizen (Ober-/Unterhitze: 180°C/Umluft: 160 °C). Einen Bogen Backpapier unter fließendem Wasser zusammenknüllen. Ausschütteln und in einer Springform (26cm Durchmesser) glatt ausstreichen. Eier trennen. Eiweiß mit Salz steif schlagen. Eigelb mit 200 g Puderzucker, Vanille, Zimt, Orangen- und Zitronenschale cremig rühren. Gemahlene Mandeln nach und nach unterrühren. Eischnee in 2-3 Portionen vorsichtig unterheben. Masse in die Form geben und glatt streichen. Mit Mandelblättchen bestreuen. Im heißen Backofen ca. 45 Minuten backen.

3 Orangensaft und Likör verrühren. Kuchen aus dem Ofen nehmen, auf ein Kuchengitter setzen und mit der Saftmischung gleichmäßig beträufeln, auskühlen lassen. Vor dem Servieren nach Belieben mit 1 EL Puderzucker bestäuben und mit Honig beträufeln.

Tipp: Wer es noch spritziger mag, kann auch den Schalenabrieb der ganzen Früchte verwenden - traditioneller ist dieser Kuchen aber mit weniger. Anstelle des Orangenlikörs können Sie auch Mandellikör oder, als alkoholfreie Variante, weiteren Orangen- oder (noch besser) Zitronensaft verwenden. Der Kuchen schmeckt gut durchgezogen am nächsten Tag übrigens fast noch besser.

Zubereitungszeit ca. 1 ¼ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 250 kcal, 14 g F, 20 KH, 9 g E

HA