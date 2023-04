Der Spargelroutenlauf ist eröffnet!

Hamburg. Doch am 24. Juni ist die heimische Saison schon wieder vorbei. Also nichts wie ran an das feine Frühlingsgemüse und mit einer Prise Know-How und leckeren Rezepten genießen.

Spargelkompass für Genießer

Figurwunder

Mit über 90 Prozent Wassergehalt und weniger als 20 kcal pro 100 Gramm ist Spargel ein echtes Leichtgewicht. Er liefert wichtige Mineralstoffe wie Kalium, Kalzium und Phosphor sowie die Vitamine C, E und B. Spargel ist außerdem eine ausgezeichnete Quelle für Folsäure sowie die entwässernd wirkende Asparaginsäure

Kochen nicht nötig

Kann man Spargel wirklich roh essen? Das ist sogar richtig gesund, denn insbesondere beim Kochen in Wasser werden viele wertvolle Nährstoffe ausgeschwemmt. Längs in dünne Scheiben geschnitten (klappt gut mit dem Sparschäler) mit Pinienkernen, Parmesan und einem Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft und Thymian wird aus den feinen Stangen ein toller Salat.

Saison verlängern

Wer auch im Herbst nicht auf Spargel verzichten möchte, kann die geschälten, aber ungekochten Stangen auch einfrieren. Später einfach gefroren ins kochende Wasser geben. Unser Tipp: Kaufen Sie den Spargel rechtzeitig und nicht erst zum Saisonende. Wird er zum Schluss knapp, steigen meistens auch die Preise wieder an.

Kein Silber

Servieren Sie Spargel nie mit Silberbesteck. Denn die im Gemüse enthaltenen Schwefelverbindungen lassen das Metall schwarz anlaufen. Aus diesem Grund soll man Spargel früher sogar oft mit den Fingern gegessen haben. Heute gibt es zum Glück rostfreien Edelstahl und

die Finger bleiben sauber.

Wenn Sie auf den Geschmack gekommen sind, haben wir hier ein paar Spargelrezepte für Sie:

Spargel-Schinken-Crespelle Foto: Foto & Credit: Eat Club

Spaghetti „Sparg-onara“ Foto: Foto & Credit: Eat Club

Kräuter-Spargel mit Rösti und Schinken Foto: Foto & Credit: Eat Club

Spargel-Hähnchen-Pfanne „Easy-Italo“ Foto: Foto & Credit: Eat Club

Kartoffel-Spargel-Spieße mit Estragon-Hollandaise Foto: Foto & Credit: Eat Club