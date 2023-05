EinleitungEinleitungEinleitung...

Sündenfreie Nicecream mit Beeren

Zutaten für 2 Gläser (à ca. 300 ml):

2 EL getrocknete Aroniabeeren (oder z.B. 1 Handvoll TK-Heidelbeeren, dann entfällt das Einweichen)

200 ml Kokoswasser

250 g Erdbeeren (frisch oder TK)

3 reife Bananen (geschält ca. 300 g)

1 TL Sesamsaat

2 TL Kokosraspeln

1 TL Sonnenblumenkerne

1 Gefrierbeutel

1 Aroniabeeren in 50 ml Kokoswasser einweichen, beiseitestellen. Erdbeeren waschen, putzen und in Scheiben schneiden. Bananen schälen und ebenfalls in Scheiben schneiden. Beides in einen Gefrierbeutel geben und mindestens 3 Stunden einfrieren.

2 Sesam, Kokosraspeln und Sonnenblumenkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten. Herausnehmen und auskühlen lassen. 150 ml Kokoswasser in einen Mixer geben. Gefrorene Früchte zufügen und alles zu einem cremigen Eis verarbeiten.

3 Eiscreme mit den Aroniabeeren in Gläser schichten. Mit Kokosmischung bestreuen und sofort servieren.

Zubereitungszeit ca. 15 Minuten + Wartezeit

Pro Glas ca. 5 g E, 6 g F, 41 g KH, 260 kcal