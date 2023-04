Dieser Käsekuchen nach amerikanischer Art wird im Ofen eher gedämpft als gebacken. Das Resultat ist eine Cremigkeit, mit der unser deutscher Käsekuchen nicht mithalten kann. Durch die sanfte Hitze des entstehenden Wasserdampfs bleibt die Oberfläche schön glatt, ohne zu reißen. Cynthia Barcomi – die „Queen of American Cheesecakes“ – hatte mir diese Technik einst verraten.

PS: Die Karamellsoße ist fix gemacht und passt auch ziemlich gut zu Vanilleeis mit Cookiekrümeln.

Apfel-Karamell-Cheesecake

Zutaten für ca. 16 Stücke

150 g Butter

200 g Vollkorn-Butterkekse

600 g Äpfel

2 EL Zitronensaft

½ TL Zimt

2 EL + 300 g Zucker

800 g Doppelrahm-Frischkäse

200 g saure Sahne

1 TL Vanilleextrakt

2 EL Speisestärke

3 Eier (Größe M)

100 g Schlagsahne

Fett für die Form

Alufolie

1 Backofen vorheizen (E-Herd: 160 °C/Umluft: 140 °C). 100 g Butter schmelzen, etwas abkühlen lassen. Kekse fein zerbröseln, mit der Butter mischen. Eine Springform (ca. 22 cm Durchmesser; hoher Rand) fetten. Bröselmasse in die Form geben und zu einem glatten Boden drücken. Im heißen Backofen ca. 10 Minuten backen. Herausnehmen, abkühlen lassen.

2 Inzwischen Äpfel schälen, vierteln und entkernen. Viertel in kleine Würfel schneiden. Mit Zitronensaft, Zimt und 2 EL Zucker in einen Topf geben. Zugedeckt ca. 5 Minuten dünsten. Vom Herd ziehen und abkühlen lassen. Frischkäse, saure Sahne, Vanilleextrakt und 200 g Zucker glattrühren. Erst Stärke, dann Eier unterrühren.

3 Apfelkompott auf den Keksboden geben, dabei rundherum etwas Platz am Rand frei lassen. Frischkäsecreme darauf geben und bis zum Formrand verteilen. Springform in eine große Auflaufform stellen. Vorsichtig kochendes Wasser einfüllen, so dass ca. ¼ der Springform im Wasser steht. Im heißen Backofen bei gleichbleibender Temperatur ca. 1 Stunde backen. Im ausgeschalteten Backofen weitere 30 Minuten abkühlen lassen. Dann erst die Springform herausnehmen, den Kuchen in der Form auskühlen lassen und anschließend mindestens weitere 2 Stunden kalt stellen.

4 Für das Karamell Sahne und Salz in einem Topf erwärmen. In einem zweiten Topf 100 g Zucker goldgelb karamellisieren lassen. Hitze reduzieren und 50 g Butter zufügen. Unter Rühren schmelzen lassen. Sahne nach und nach unterrühren, bis eine glatte Masse entsteht, abkühlen lassen.

5 Cheesecake aus der Form lösen und auf eine Kuchenplatte setzen. Karamell evtl. nochmals erwärmen, damit es wieder flüssiger wird, lauwarm auf den Kuchen geben und verstreichen. Bis zum Servieren kalt stellen

Zubereitungszeit ca. 1 ¾ Stunden + Wartezeit

Pro Stück ca. 6 g e, 24 g F, 35 g KH, 400 kcal.