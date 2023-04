Orientalisch abgeschmeckt: Linsen-Möhren-Hummus

Hamburg. Der Osterbrunch ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Familie und Freunden das Fest der Auferstehung oder einfach neumodisch den Frühling zu feiern. Ein ausgiebiges Brunch-Buffet, bestehend aus süßen und herzhaften Speisen, sorgt für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Je nach Wetter kann man das Fest im Freien oder drinnen ausrichten und dabei gemeinsam essen, plaudern und den Frühling genießen.

Was man für einen erfolgreichen Osterbrunch alles braucht, mag von Person zu Person variieren, deshalb hier sind ein paar bunte und freche Ideen, um Sie so richtig in Osterstimmung zu bringen:

Linsen-Möhren-Hummus

Für 8 Personen

Zutaten:

300 g Möhren

6 EL Olivenöl

1 TL Ras el Hanout

Salz & Pfeffer

100 g rote Linsen

1 Knoblauchzehe

2 EL Tahin (Sesampaste)

2 EL Zitronensaft

1 TL Kreuzkümmel

1 TL Kurkuma

Chiliflocken und schwarzer Sesam zum Bestreuen

Backpapier

1 Möhren putzen, schälen und längs halbieren. Mit 3 EL Öl beträufeln, mit Gewürz und Salz würzen und alles gut mischen. Auf einem mit Backpapier ausgelegten Backblech verteilen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 200 °C/Umluft: 180 °C) ca. 30 Minuten weich garen.

2 Inzwischen Linsen in 300 ml kochendem Wasser 12-15 Minuten weich garen, abgießen und abkühlen lassen. Knoblauch schälen. Möhren mit Linsen, Knoblauch, Tahin, Zitronensaft, Kreuzkümmel und Kurkuma im Mixer cremig pürieren. 3 EL Öl und ca. 100 ml Wasser nach und nach untermixen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Mit Chiliflocken und Sesam bestreut servieren.

Zubereitung: ca. 50 Minuten + Wartezeit

Pro Portion 4 g E, 10 g F, 8 g KH, ca. 130 kcal

