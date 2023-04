Frühlingssalat im Osterkranz mit Wachteleiern

Hamburg. Der Osterbrunch ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Familie und Freunden das Fest der Auferstehung oder einfach neumodisch den Frühling zu feiern. Ein ausgiebiges Brunch-Buffet, bestehend aus süßen und herzhaften Speisen, sorgt für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Je nach Wetter kann man das Fest im Freien oder drinnen ausrichten und dabei gemeinsam essen, plaudern und den Frühling genießen.

Was man für einen erfolgreichen Osterbrunch alles braucht, mag von Person zu Person variieren, deshalb hier sind ein paar bunte und freche Ideen, um Sie so richtig in Osterstimmung zu bringen:

Frühlingssalat im Osterkranz

Für 8 Portionen

Zutaten:

1 Packung frischer Blech-Pizzateig (400 g; Kühlregal)

1 Ei (Größe M)

12 Wachteleier

250 g Zuckerschoten

Salz & Pfeffer

1 Ringelbete (ca. 200 g)

Zucker

2 EL flüssiger Honig

1 EL mittelscharfer Senf

5 EL Weißwein-Essig

8 EL Rapsöl

3 Stiele Minze

einige essbare Blüten (z. B. Ringelblumen, Löwenmäulchen)

100 g junger Blattspinat

250 g Stremellachs

Backpapier

1 Teig ca. 10 Minuten vor der Verarbeitung herausnehmen, dann entrollen und von der kurzen Seite her in 12 Streifen schneiden. Je 3 Streifen zu Zöpfen flechten. Je zwei Zöpfe auf zwei mit Backpapier ausgelegten Backblechen zu Kränzen (à ca. 27 cm Ø) zusammenlegen, Enden zusammendrücken. Ei verquirlen, Kränze damit bestreichen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze: 220 °C/Umluft: 200 °C) 8-10 Minuten goldbraun backen. Herausnehmen, auskühlen lassen.

2 Für den Salat Wachteleier vorsichtig mit einem Eierpieckser anstechen. In kochendem Wasser ca. 5 Minuten kochen. Herausnehmen, kalt abschrecken. Zuckerschoten waschen, in kochendem Salzwasser ca. 1 Minute blanchieren. Abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Ringelbete schälen, in dünne Scheiben hobeln und mit etwas Salz und Zucker würzen.

3 Für das Dressing Honig, Senf und Essig verquirlen und mit Salz und Pfeffer würzen. Öl in dünnem Strahl unterschlagen. Zuckererbsen in Streifen schneiden. Eier pellen und halbieren. Minze und Blüten waschen, trocken schütteln und je die Blätter abzupfen. Spinat waschen und abtropfen lassen.

4 Teigkränze auf 2 große Teller setzen. Spinat, Minze, Zuckererbsen und Ringelbete mischen und in den Teigkränzen verteilen. Stremellachs zerzupfen, mit Eiern und Blütenblättern auf dem Salat verteilen. Mit Dressing beträufeln.

Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde + Wartezeit

Pro Portion 15 g E, 19 g F, 26 g KH, ca. 340 kcal

