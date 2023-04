Ein Brunch an Ostern macht alle glücklich. Tolle Rezepte, die gleichzeitig auch irre dekorativ sind, gibt's hier:

Hamburg. Der Osterbrunch ist eine wunderbare Gelegenheit, um mit Familie und Freunden das Fest der Auferstehung oder einfach neumodisch den Frühling zu feiern. Ein ausgiebiges Brunch-Buffet, bestehend aus süßen und herzhaften Speisen, sorgt für eine entspannte und gemütliche Atmosphäre. Je nach Wetter kann man das Fest im Freien oder drinnen ausrichten und dabei gemeinsam essen, plaudern und den Frühling genießen.

Was man für einen erfolgreichen Osterbrunch alles braucht, mag von Person zu Person variieren, deshalb hier sind ein paar bunte und freche Ideen, um Sie so richtig in Osterstimmung zu bringen:

Rhabarber-Cotton-Candy-Spritz

Für 8 Gläser

Zutaten:

250 ml Rhabarbersaft

200 g Zucker

Ca. 1,2 Liter Prosecco oder Mineralwasser

1 Packung rosa Zuckerwatte

Für den Sirup Rhabarbersaft mit Zucker aufkochen. Ca. 5 Minuten sirupartig einkochen. Vom Herd ziehen und auskühlen lassen. Je ca. 2 Esslöffel Sirup in Sektgläser verteilen. Mit Mineralwasser oder Prosecco auffüllen. Zuckerwatte auf den Gläsern verteilen, dabei darf sie die Flüssigkeit nicht berühren. Sofort servieren. Evtl. übriger Sirup hält sich im Kühlschrank luftdicht verschlossen ca. 1 Woche.

Zubereitungszeit: ca. 15 Minuten + Wartezeit

Pro Glas ca. 250 kcal, 0 g E, 0 g F, 39 g KH (Prosecco); ca. 140 kcal, 0 g E, 0 g F, 34 g KH (Wasser)

Mehr Rezepte aus dem Osterkorb:

Frühstück ist fertig: Rhabarber-Cotton-Candy-Spritz Foto: Isabell Triemer, Propstyling: Petra Lange, Foodstyling & Rezepte: Myriam Banderob

Frühlingssalat im Osterkranz mit Wachteleiern Foto: Isabell Triemer, Propstyling: Petra Lange, Foodstyling & Rezepte: Myriam Banderob

Pretty in Pink: Bunte Ostereier mit Häubchen Foto: Isabell Triemer, Propstyling: Petra Lange, Foodstyling & Rezepte: Myriam Banderob

Rote-Bete-Meerrettich-Dip, Linsen-Möhren-Hummus, Melonen-Avocado-Spießchen und Surf-and-Turf-Sticks Foto: Isabell Triemer, Propstyling: Petra Lange, Foodstyling & Rezepte: Myriam Banderob

Süßer Abschluss: Buttermilch-Dattel-Schnecken Foto: Isabell Triemer, Propstyling: Petra Lange, Foodstyling & Rezepte: Myriam Banderob