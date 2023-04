Gute, schnelle Hausmannskost, wenn der Magen in der Kniekehle hängt.

Ich koche – du bringst das Kind zu Bett. Ein wunderbares Gericht, wenn der Magen in der Kniekehle hängt und es recht schnell gehen soll. Wer mag, kann das Sößchen noch mit einem Spritzer Cognac oder Calvados verfeinern. Die Zubereitung dieses Gerichts dauert übrigens genauso lange wie Schlafanzug anziehen, Katzenwäsche, Zähne putzen und eine Gute-Nacht-Geschichte.

Schnelle Spätzle-Jägerpfanne

Zutaten für 4 Portionen

300 g Champignons

1 Bund Lauchzwiebeln

½ Bund Schnittlauch

3-4 Stiele Kerbel

600 g Schweinefilet

2 EL Öl

Salz, Pfeffer

1 EL Mehl

250 g Schlagsahne

150 ml Gemüsebrühe

400 g frische Eierspätzle (Kühlregal)

150 g Kirschpaprika mit Frischkäsefüllung (Pepperballs)

1 Pilze säubern, putzen und halbieren. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Das Grüne der Zwiebeln beiseitestellen. Kräuter waschen, trocken schütteln. Schnittlauch in Röllchen schneiden, Kerbelblättchen abzupfen. Filet in 8 Medaillons schneiden.

2 Öl in einer großen Pfanne erhitzen. Medaillons rundherum kräftig anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen und herausnehmen. Pilze im Bratfett goldbraun anbraten. Das Weiße der Lauchzwiebeln kurz mitbraten. Mit Mehl bestäuben und anschwitzen. Unter Rühren Sahne und Brühe zugießen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Medaillons wieder zufügen und alles ca. 5 Minuten köcheln.

3 Inzwischen Spätzle in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Abgießen und abtropfen lassen. Spätzle in die Pfanne geben. Lauchzwiebelgrün und Kirschpaprika darauf verteilen. Mit Kräutern bestreuen

Das Büfett ist eröffnet: Der EAT CLUB Newsletter! Es erwarten Sie jeden Donnerstag kurz angebratene News aus der Foodwelt und feinste Rezepte. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zubereitungszeit ca. 30 Minuten

Pro Portion ca. 45 G E, 35 G F, 31 G KH, 620 kcal