Mit dem Strom fahren Premium-SUV mit Nachholbedarf: Der Mercedes EQ C im Test

Kleinserien und Prototypen gab es schon früh. Doch das erste ausgereifte Elektroauto von Mercedes ließ einige Zeit auf sich warten. Nun ist es soweit: Der EQ C geht an den Start. Wie schneidet der SUV in der Praxis ab?