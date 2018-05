Car-Bikini, Flaggen, Hupen Was Autofahrern während der Fußball-WM erlaubt ist?

Dieser Autofahrer lässt keine Zweifel aufkommen, welcher Mannschaft er die Daumen drückt - doch auch während der Fußball-WM ist nicht immer alles erlaubt, was dem Fan gefällt.

Für etliche Fußballfans gehört es dazu, das Auto zu schmücken und nach einem gewonnenen Spiel durch die Innenstadt zu fahren - besonders zur Weltmeisterschaft. Doch was ist erlaubt, was geduldet und was verboten?