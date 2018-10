Rolls-Royce Cullinan startet zum Jahresende für 315.000 Euro

Jackson Hole. Rolls-Royce bringt unter dem Namen Cullinan seinen ersten Geländewagen auf den Markt. Die Auslieferungen beginnen dem Unternehmen zufolge noch in diesem Jahr.

Mit rund 315.000 Euro wird das SUV zum teuersten Serienmodell des Herstellers. Mit einer Länge von 5,34 Metern und einem Radstand von 3,30 Metern zählt der wie jeder Rolls-Royce mit gegenläufig angeschlagenen Türen ausgestattete Cullinan zu den größten seiner Art.

Angeboten wird das SUV wahlweise als Fünfsitzer mit umklappbarer Rückbank, über die man den Kofferraum von 560 auf bis zu 1930 Liter erweitern kann, oder mit nur zwei Einzelsitzen im Fond. Dann gehören auch ein Kühlfach sowie eine Kofferraum-Trennscheibe zur Ausstattung.

Der Cullinan teilt sich die Plattform mit dem neuen Phantom und nutzt auch dessen V12-Motor mit 6,75 Litern Hubraum. Im SUV kommt er auf eine Leistung von 420 kW/571 PS und 850 Nm und treibt alle vier luftgefederten Räder an. Trotz seinen 2,7 Tonnen Gewicht beschleunigt der Cullinan dem Hersteller zufolge in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine Spitzengeschwindigkeit von 250 km/h. So liegt bereits der Normverbrauch bei 15 Litern und der CO2-Ausstoß bei 341 g/km. Dennoch ziehen die Briten keine anderen Antriebsvarianten in Betracht, sagt Pressesprecher Richard Carter: Es seien weder ein V8-Motor noch ein Plug-in-Hybrid oder ein Diesel geplant.

( dpa )

