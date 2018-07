Porsche Macan ab Herbst mit stärkeren Motoren

Aufgefrischtes Design, aktualisiertes Infotainment und modernisierte Motoren: So startet der Macan im Spätherbst in Deutschland in den Handel. Foto: dpa

In frischem Gewand und nmit neueren Triebwerken: Der Porsche Macan kommt ab Herbst in einer überarbeiteten Version in den Handel. Am meisten verändert sich bei den Motoren, aber auch bei Design und Touchscreen gibt es Neuerungen.