Erhöhte Unfallgefahr an Christi Himmelfahrt

Berlin. An Christi Himmelfahrt (10. Mai) herrscht erhöhte Unfallgefahr im Straßenverkehr. Davor warnt die Deutsche Verkehrswacht (DVW) und verweist auf Zahlen des Statistischen Bundesamts.

Demnach wurden 2016 am Vatertag 291 Verkehrsunfälle verzeichnet, bei denen Alkohol im Spiel war. An keinen anderen Tag in diesem Jahr gab es mehr Unfälle dieser Art. Viele sind dann mit Bollerwagen unterwegs und feiern den Vatertag mit reichlich Alkohol. Darauf sollten sich Autofahrer einstellen. "Die Dynamik einer alkoholisierten Gruppe lässt sich nur schwer einschätzen", sagt Heiner Sothmann von der DVW.