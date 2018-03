Auf dem Genfer Autosalon hat Mercedes neue Plug-in-Hybrid-Diesel und -Benziner enthüllt. Dafür ist bei der C-, E- und S-Klasse die Elektrotechnik aktualisiert worden.

Bekommen überarbeitete Elektrotechnik: Die neuen Steckdosenautos mit E-Motor und Verbrenner von Mercedes (l-r: E-, C- und S-Klasse).

C-, E- und S-Klasse Mercedes bereitet neue Plug-in-Hybriden vor

Genf. Mercedes bereitet die nächste Generation von Plug-in-Hybriden vor. Das kündigte der Hersteller auf dem Genfer Salon (Publikumstage: 8. bis 18. März) an.

Es soll noch in diesem Jahr neue Varianten von C-, E- und S-Klasse mit E-Maschine, Pufferspeicher und Steckdosenanschluss geben. Alle drei Baureihen bekommen eine aktualisierte Elektrotechnik. So hat der im Neungang-Getriebe integrierte E-Motor nun eine Leistung von 90 kW/122 PS und ein maximales Drehmoment von 440 Newtonmetern (Nm).

Außerdem wurde die Kapazität des Akkus auf 13,5 Kilowattstunden (kWh) erhöht. Damit steigt die elektrische Höchstgeschwindigkeit laut Mercedes auf 140 km/h, die Reichweite soll bei 50 Kilometern liegen.

In der S-Klasse kombiniert Mercedes im Modell S 560e den E-Motor mit einem 270 kW/367 PS starken Sechszylinder-Benziner und stellt einen Normverbrauch von 2,1 Litern (CO2-Ausstoß: 49 g/km) in Aussicht.

In der C- und der E-Klasse wird es die E-Technik auch mit einem Diesel kombiniert geben. So sollen nochmals geringere Verbrauchswerte erreicht werden. Konkrete Zahlen nannte der Hersteller noch nicht.

