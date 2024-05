Berlin. Daten von Verivox zeigen: Zusätzliche Fahrer in der Autoversicherung erhöhen die Kfz-Beiträge teils massiv. Was können Verbraucher tun?

Sollen Senioren ab 70 Jahren bald zum Fahrtauglichkeits-Test? Diese Frage löste 2023 eine heftige Debatte aus, als neue Pläne der EU-Kommission für eine neue Führerschein-Richtlinie bekannt wurden. Mittlerweile ist das Thema in Deutschland vom Tisch. In der Autoversicherung ist das Thema aber weiter präsent. Das zeigt eine Auswertung des Vergleichsportals Verivox, welche unserer Redaktion exklusiv vorliegt.

Verivox-Daten zu Autoversicherung verblüffen – über 50 Prozent Mehrbeitrag

Konkret wurde untersucht, inwieweit sich die Beiträge zur Kfz-Versicherung durch weitere Fahrer verändert. Teilt man sein mit Freunden oder Familie, muss das der Versicherung gemeldet werden. Lebenspartner oder die Kinder werden dann als Zusatzfahrer in die Autoversicherung aufgenommen. Laut Verivox kann sich der Kfz-Beitrag dadurch um bis zu 54 Prozent erhöhen. Das betrifft primär Versicherungsnehmer, die junge Fahranfänger in den Fahrerkreis aufnehmen wollen.

Die Verivox-Daten zeigen: Versichern ein 49-jähriger Golf-Fahrer aus Berlin und seine Frau ein 18-jähriges Kind mit, steigt der Kfz-Jahresbeitrag um 54 Prozent (594 Euro) an. Das Alter ist hier ausschlaggebend. Ist das Kind 25 Jahre alt, würde der Beitrag nur um 14 Prozent ansteigen. Dem Statistischen Bundesamt zufolge haben Fahranfänger ein noch höheres Unfallrisiko als Senioren, so die Argumentation der Autoversicherer.

Autoversicherung für Fahranfänger: Verivox gibt Tipps zu Sparpotenzial

„Die Jahre von 18 bis 24 gelten als besonders risikoreich“, sagt Verivox-Geschäftsführer Wolfgang Schütz. „Zur fehlenden Fahrpraxis gesellt sich ein jugendspezifisches Risikoverhalten. Entsprechend fällt der Aufschlag für einen 18-jährigen Fahranfänger auch höher aus als für einen 25-Jährigen.“ Diesen Aufschlag können Versicherungsnehmer auch nicht komplett umgehen. Es gibt aber ein paar Stellschrauben, an denen Verbraucher drehen können.

Ein wichtiger Punkt ist das begleitende Fahren ab 17 Jahren. Hat ein Fahranfänger daran teilgenommen, fällt der Zuschlag geringer aus. Laut Verivox sind es dann statt 54 im Schnitt nur 28 Prozent mehr Kfz-Beitrag. Auch anderweitige Fahrpraxis – etwa mit einem Mofa – senkt den Versicherungsbeitrag. Ein anderer Weg: Verbraucher können versuchen, bei der Autoversicherung Geld über den Wechsel zu einer anderen Versicherung zu sparen.

So verteuern Fahranfänger die Kfz-Versicherung:

VW Golf VII 1.4 TSI − Haftpflicht plus Teil- und Vollkasko

Anzahl der Fahrer Fahrer Schnitt Top 5 Versicherungen Aufschlag in € (Vergleich mit Fahrer + Partnerin / Ehefrau) Aufschlag in % (Vergleich mit Fahrer + Partnerin / Ehefrau) 2 Fahrer mit Partnerin / Ehefrau 498,02 € - - 3 Fahrer mit Partnerin / Ehefrau + Fahranfänger (18 Jahre) 1.091,74 € 593,73 € 54 % 3 Fahrer mit Partnerin / Ehefrau + Fahranfänger (25 Jahre) 578,15 € 80,13 € 14 % 3 Fahrer mit Partnerin / Ehefrau + Fahranfänger (17 Jahre, begleitetes Fahren) 692,77 € 194,76 € 28 %

Eckdaten: In der Modellrechnung sind die Rahmenbedingungen abgesehen vom Fahrerkreis identisch. Die Versicherten aus Berlin fahren einen VW Golf VII 1.4 TSI. SF-Klasse des Versicherungsnehmers: 10 Versicherung: Haftpflicht inkl. Teil- und Vollkasko (150/300 Euro Selbstbeteiligung) Fahrleistung: 12.000 km/Jahr

Sparpotenzial in der Autoversicherung:

Selbstbeteiligung

Versicherte können ihre jährliche Kfz-Prämie im Schnitt um 28 Prozent reduzieren, wenn sie eine Selbstbeteiligung in der Kfz-Versicherung vereinbaren.

Kosten-Nutzen-Verhältnis beachten: Eine Selbstbeteiligung lohnt sich oft schon nach einem schadenfreien Jahr. Nur für Fahrer, die regelmäßig Schäden verursachen, ist die vollständige Kostenübernahme durch den Versicherer ratsam.

Weniger Jahreskilometer

Jährliche Fahrleistung reduzieren und 16 Prozent weniger zahlen: Wer statt 10.000 nur 5.000 Kilometer pro Jahr fährt, kann im Schnitt seine Versicherungsprämie um 170 Euro pro Jahr senken. Diese Prämie steigt mit der Fahrleistung, weil das Unfallrisiko höher ist.

Fahrleistung regelmäßig anpassen: Es ist wichtig, die jährliche Fahrleistung im Blick zu behalten und bei Änderungen diese zu melden. Im Schadensfall können Mehrkilometer zum Problem werden, wenn das Auto in die Werkstatt muss.

Werkstattbindung:

Werkstattbindung: Mit der Nutzung der Partnerwerkstatt des Versicherers kann man im Schnitt 12 Prozent bei dem Kfz-Versicherungsbeitrag sparen. In Spitzenfällen beträgt die Ersparnis sogar bis zu 36 Prozent.

Keine Nachteile durch Werkstattbindung: In Stadtgebieten ist das Werkstattnetz der Versicherer gut ausgebaut, sodass keine Nachteile entstehen. Oft profitieren Versicherte zusätzlich von Serviceleistungen.

Ein weiterer einfacher Schritt zur Reduktion der Versicherungsprämie ist die Umstellung von monatlicher auf jährliche Zahlung. Die Maßnahme bringt im Schnitt noch einmal sechs Prozent Preisnachlass.

Trotz Zusatzfahrer bei Autoversicherung sparen – Experten geben Tipps

Bei einem Vergleich der Autoversicherung gilt es zudem die Leistungen zu beachten. Was wird benötigt und was kann man sich an Leistung sparen? „Je jünger das Fahrzeug ist, desto sinnvoller ist eine Vollkaskoversicherung“, erklärt Kerstin Becker-Eiselen von der Verbraucherzentrale Hamburg dazu unserer Redaktion. Bei der Suche sollten sich die Autofahrer auch nicht auf eine Vergleichsseite beschränken. „Verbraucher sollten auf zwei Portalen suchen“, rät Versicherungsexpertin Annika Krempel von Finanztip.

Verivox zufolge gibt es aber auch den umgekehrten Effekt bei zusätzlichen Fahrern. Wer sein Auto mit dem Partner oder Ehegatten teilt, spart im Schnitt sogar vier Prozent pro Jahr, so die Vergleichsexperten. „Bei der Festsetzung der Prämien berücksichtigen die Kfz-Versicherer die Wahrscheinlichkeit von möglichen Schadensfällen durch zusätzliche Fahrer und kalkulieren entsprechende Kosten in ihre Tarife ein“, sagt Schütz.

So verändern weitere Fahrer die Kfz-Versicherungsprämie:

VW Golf VII 1.4 TSI − Haftpflicht plus Teil- und Vollkasko

Anzahl der Fahrer Fahrer Schnitt Top 5 Versicherungen Veränderung in € (Vergleich mit Alleinfahrer) Veränderung in % (Vergleich mit Alleinfahrer) 1 Alleinfahrer 516,73 € - - 2 Fahrer mit Partnerin / Ehefrau 498,02 € -18,71 € -4 % 2 mit Nachbar 542,06 € 25,34 € 5 % 3+ großer Fahrerkreis, Anzahl der Fahrer nicht definiert 612,67 € 95,94 € 16 %

Eckdaten: In der Modellrechnung sind die Rahmenbedingungen abgesehen vom Fahrerkreis identisch. Die Versicherten aus Berlin fahren einen VW Golf VII 1.4 TSI. SF-Klasse des Versicherungsnehmers: 10 Versicherung: Haftpflicht inkl. Teil- und Vollkasko (150/300 Euro Selbstbeteiligung) Fahrleistung: 12.000 km/Jahr

Über Partner in der Autoversicherung sparen – das ist der Grund

Und weiter: „Fährt ein Partner oder eine Partnerin mit, kann das Schadenrisiko sogar sinken, entsprechend günstiger wird die Kfz-Versicherung.“ Etwas teurer wird es, wenn die Person nicht im eigenen Haushalt lebt. In der Verivox-Musterrechnung wurde es in diesem Fall jährlich um fünf Prozent teurer. Rund 16 Prozent mehr Jahresbeitrag zur Autoversicherung werden fällig, wenn der Fahrerkreis nicht eindeutig definiert werden kann.

In diesem Fall müssen die Geburtsdaten des jüngsten und des ältesten Fahrers angegeben werden. Die 16-Prozent-Mehrbeitrag in der Verivox-Rechnung beziehen sich auf einen Fahrerkreis zwischen 28 und 61 Jahren. Generell gilt: Zusätzliche Fahrer in der Kfz-Versicherung wirken fast immer auf den Beitrag aus. Besonders drastisch ist es bei jungen Fahranfängern. Diese Mehrkosten setzt auch jede Autoversicherung an.

Fährt ein Partner oder eine Partnerin mit, kann das Schadenrisiko sogar sinken. Wolfgang Schütz - Geschäftsführer der Verivox Versicherungsvergleich GmbH

Telematik-Tarif in der Autoversicherung: Benefit hat einen Haken

„Man kann aber versuchen, die Kosten der Autoversicherung insgesamt zu senken“, sagt Verivox-Sprecherin Nadja Feder. Manche Versicherer wie die HUK24 bieten für junge Fahrer auch sogenannte Telematik-Tarife an. Dabei wird ein Sensor im Auto angebracht, der das Fahrverhalten überwacht. Wer sicher fährt, wird mit Beitragsrabatten belohnt. Das Problem „Bisher gibt es hier noch kein einheitliches Vorgehen.“

Auch setzt jeder Versicherer im Telematik-Tarif andere Schwerpunkte. Ein Vergleich dieser Tarife ist daher kaum möglich. Wer aber einen Fahranfänger anmeldet, kann einen solchen Telematik-Tarif anfragen. Zwei weitere Stellschrauben, um die Gesamtkosten bei der Autoversicherung zu senken, sind eine reduzierte Fahrleistung oder eine Werkstatbindung, die einige Versicherer ebenfalls mit niedrigeren Kfz-Beiträgen belohnen.

Der Telematik-Sensor wird meist an der Windschutzscheibe angebracht und zeichnet die Fahrdaten auf, die über eine Smartphone-App abgerufen werden können. Sicheres Fahren wird mit Prozenten in der Kfz-Versicherung belohnt. © Privat | Jason Blaschke

So hat Verivox die Daten zur Autoversicherung ausgewertet

Für die Auswertung hat Verivox eine Modellrechnung mit identischen Rahmenbedingungen – den Fahrerkreis ausgenommen – zugrunde gelegt. Die Modelldaten: Der 49-jährige Versicherte aus Berlin fährt einen VW Golf VII 1.4 TSI mit einer jährlichen Fahrleistung von 12.000 Kilometern und SF-Klasse 10. Das Fahrzeug besitzt eine Teil- und Vollkaskoversicherung (150/300 Euro Selbstbeteiligung).

Als Angaben zum Fahrerkreis hat Verivox folgende Daten zugrunde gelegt: Partnerin/Ehefrau und Nachbar sind 45 bzw. 41 Jahre alt. Die Fahranfänger sind 17, 18 und 25 Jahre alt.

